Maličká Jasmínka vypadla z 3. poschodia, jej mama sa zrútila: Mrazivé svedectvo susedy

Nevinná hra súrodencov sa v okamžiku premenila na drámu. Jasmínka (2) sa hrala so svojím bračekom Samkom (6) v detskej izbičke. Z nepochopiteľných dôvodov sa naklonila z okna na treťom poschodí a nešťastne vypadla.

Zúfalá mama sa zrútila, jej anjelika totiž museli previezť vrtuľníkom do nemocnice v Bratislave. Ako sa ani nie 2-ročná Jasmínka dostala k otvorenému oknu, si nikto nevie vysvetliť. Pre Nový Čas opísala sekundy hrôzy suseda nešťastnej rodiny. To, čo videla, sa jej navždy vryje do pamäti.

„Vešala som bielizeň na balkóne, keď som zrazu počula obrovskú ranu na plech a ešte jednu. Myslela som, že od auta, pozriem dole a tam detské telíčko, nehýbalo sa, len ležalo,“ opisuje chvíle strachu suseda, ktorá vraj hneď začala kričať. Vtedy vyšli aj ostatní na balkón a von, a vtedy zistila, že ide o malú Jasmínku.

„Kričala som, ešte teraz sa trasiem. Vybehla jej mama, tá ju hneď brala do náručia, ale videla som, že malá zdvihla hlavičku, z ústočiek jej tiekla krv a nevedela vstať, len sa prevrátila nabok. Ja sa neviem spamätať z toho, ešte stále sa trasiem, niekto volal záchranku,“ dodáva suseda, ktorej už navždy ostane obraz dieťaťa na chodníku v pamäti. „Ona najskôr buchla o plech zo striešky a potom spadla na chodník,“ so slzami ešte dodá suseda.

Prevoz vrtuľníkom

Dievčatko po páde z 3. poschodia utrpelo viaceré zranenia. Vrtuľníkom ho museli prevážať do nemocnice v Bratislave. „Leteli sme na futbalové ihrisko, kam nám pozemní záchranári priviezli zranené, ani nie dvojročné dievčatko. Malo poranenú hlavu a zlomenú stehennú kosť. V stabilizovanom stave bolo transportované na detské ARO na Kramároch,“ uviedla hovorkyňa leteckej záchrannej služby Zuzana Hopjaková. Čo sa presne stalo v detskej izbe, nevie momentálne nikto.

Matka sa psychicky zrútila

Podľa rodinnej známej sa usmievavé dievčatko s bračekom Samkom hralo v detskej izbe. Ich mama bola v kuchyni. „Vyšla na sedačku a vytlačila nejako sieťku. Anežka sa úplne zrútila, museli jej dať aj tabletku na upokojenie, je to hrozné. Otec chcel ísť s malou, ale nedovolili mu,“ hovorí o tragédii rodinná známa Eva, ktorá prišla k bratom malej Jasmínky.

Okrem Samka (6) majú ešte aj Peťka (9). „Teraz išli za malou do nemocnice, len dúfame, že bude v poriadku, že to nič vážne nebude, že si zlomila nohu a udrela hlavičku. Také zlaté dievčatko,“ vzdychla si Eva. Prípadom sa už zaoberá aj polícia. „Polícia v Šali prípad vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví,“ informovala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa.