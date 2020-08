Koalícia zvažuje výraznú zmenu volebného systému: Budeme voliť vo viacerých obvodoch?

O potrebe zmeniť jednoobvodový volebný systém sa na Slovensku diskutuje už niekoľko rokov. Súčasný kabinet Igora Matovič (47) si preskúmanie možnosti úpravy systému dal za jeden zo svojich cieľov. Debata o zmene sa však ešte ani poriadne nezačala a strany už majú o problematike rozdielne predstavy.

Zatiaľ čo OĽaNO a Za ľudí chcú rozširovať obvody, SaS a Sme rodina chce zachovať jeden volebný obvod. Do programového vyhlásenia vlády (PVV) koaličné strany vložili aj možnosť zmeny volebného systému a analýzu možných zmien.

V súčasnosti je na Slovensku len jeden volebný obvod, tento systém je však dlhodobo kritizovaný odborníkmi, lebo nereflektuje pri voľbách regionálne rozčlenenie krajiny. Koalícia preto pri písaní PVV otvorila túto tému a zvažuje, že by obvody pre voľby do parlamentu rozšírila. Ako aj pri iných otázkach ani tu nepanuje medzi vládnymi stranami konsenzus.

Reformu volebného systému preferuje predovšetkým hnutie premiéra Igora Matoviča OĽaNO a strana Za ľudí. Obyčajní presadzujú víziu rozdelenia na 8 obvodov a vytvorenie 75 mandátov poslancov, ktoré by približne zodpovedali okresom Slovenska s väčšinovým volebným systémom, zvyšné mandáty by sa volili celoslovensky tak ako doteraz, pomerným systémom.

Systém je deformovaný

Za ľudí by chcelo pre parlamentné voľby štyri volebné obvody, teda východné, stredné, západné Slovensko a obvod hlavného mesta Bratislava. Podľa poslanca Miroslava Kollára by sa zlepšil prenos voličských preferencií z regiónov. „Cieľom je, aby sme napravili deformáciu volebného systému ešte od čias Vladimíra Mečiara, ktorá umožňuje stranám prežiť s jedným lídrom. Pokiaľ chceme prinútiť strany budovať reálne regionálne štruktúry s reálnymi regionálnymi lídrami, ktorí budú musieť nosiť hlasy z regiónov, inak ako rozšírením počtu volebných obvodov sa k tomu asi nedopracujeme,“ povedal Kollár zo strany Za ľudí. Strany by podľa návrhu mali robiť štyri kandidátne listiny.

Netreba nič meniť

SaS nie je naklonené rozdeleniu Slovenska do viacerých volebných obvodov, pretože by to výrazne skomplikovalo možnosť väčšej personalizácie voľby. „Inak povedané, občan z Košíc by nemohol voliť svojho preferovaného zástupcu len preto, lebo tento nemá trvalý pobyt v tom istom volebnom okrsku,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie z SaS Martin Klus. Rovnako kollárovci zo Sme rodina považujú súčasný volebný systém za dostatočný, no zmenu vopred nevylučujú. „Ak to však ostatné strany predložia, sme pripravení o tom diskutovať,“ uviedlo hnutie.

Daniel Kerekeš, volebný expert

- Politické strany na Slovensku prešli výraznou centralizáciou a niektoré sa už ako centralizované zakladali. Nehovoriac o naviazaní značiek politických strán na osobnosť ich lídrov. Zavedenie volebných obvodov by stranám skomplikovalo ich činnosť, a preto si myslím, že ani súčasné vládne strany sa do toho púšťať nebudú.