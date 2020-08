Herec Pomajbo sa rozhodol posunúť ďalej: Predáva dom, jasný odkaz jeho manželky

Herec Roman Pomajbo (51) má svoju rodinu na prvom mieste. Pre manželku Petru (40) a dcérky Vivien (11), Noemi (9) a Timeu (5) jednoducho žije. Len na konci minulého roka pribudol k partičke aj synček Eliot.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Rodinka ešte stále obýva svoj domček v bratislavských Vajnoroch. Pre mnohopočetnú rodinu je však malý a manželia sa ho rozhodli predať!

Pomajbo ešte nedávno priznal, že byť v doterajšom dome s toľkými deťmi rozhodne nie je jednoduché. „Mám na starosti päť ľudí a ešte by som chcel riešiť nové bývanie, lebo je nás veľa a už sa pomaly nepomestíme. Mám necelých sto metrov (štvorcových, pozn. red.), ako vo väzení sa prechádzam do kolečka,“ povedal ešte v máji pre Rádio Expes známy herec.

A vyzerá to tak, že ich dom chcú skutočne predať. Jeho sympatická manželka Petra totiž na sociálnej sieti v skupine Vajnoráci napísala jasný odkaz: „Prišiel čas rozlúčiť sa s naším milovaným domom vo Vajnoroch. Pretože sa naša rodina rozrástla ešte o ďalšieho člena, rozhodli sme sa posunúť ďalej. Narodili sa nám tu štyri úžasné deti. Náš dom bol vždy plný radosti, lásky a ľudských stretnutí. Radi ho posunieme tým, ktorí hľadajú šťastný domov v centre Vajnor,“ znie v jej príspevku.

Hercova žena ešte na záver dodala: „Vajnoráci, ak viete o niekom, kto by mal vážny záujem stať sa jeho novým majiteľom, zdieľajte, alebo píšte do správy. Radi Vám náš krásny domček so záhradkou ukážeme.“

Koľko za to dostane?

Hodnota nehnuteľnosti by mohla byť v desiatkach tisíc eur. „Cenu odhadujem na približne 150 000 eur, samozrejme, v závislosti od štandardu a vybavenia domu,“ vysvetlil realitný maklér Andrej Churý. Podľa informácií Nového Času už majú Pomajbovci vyhliadnutý nový rodinný dom, kde sa s prehľadom aj so štyrmi deťúrencami zmestia.