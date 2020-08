Mladá prekážkarka v Budapešti ovládla 400 metrovú trať: Zapletalová vytvorila slovenský rekord

Emma Zapletalová vyhrala beh na 400 m prekážok na atletickom mítingu v Budapešti a okorenila ho slovenským rekordom 56,19 sekundy.

Z doterajšieho maxima Daniely Ledeckej skresala zverenka Petra Žňavu až šesť desatín sekundy. Dvadsaťročná Nitrianka si zlepšila osobný rekord z 18. júla v Kladne o 67 stotín. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského atletického zväzu atletika.sk.

Zapletalová v Budapešti triumfovala s veľkým náskokom 1,91 sekundy pred Maďarkou Jankou Molnárovou. Pre Zapletalovú to bol tretí štart na 400 m prekážok v tomto roku a tretí rekord SR: po dvoch v kategórii do 23 rokov (57,11 a 56,86) to bol prvý seniorský (56,19). V behu na 400 m prekážok mužov skončil Martin Kučera v premiérovom štarte v sezóne v tejto disciplíne druhý za 51,23 sekundy za maďarským reprezentantom Mátém Koroknaiom (50,29).