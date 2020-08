Cestný pirát strieľa góly iba v Taliansku: Útočník Lazia Immobile víťazom Zlatej kopačky

Na žiadnej legionárskej adrese sa talianskemu futbalovému útočníkovi Cirovi Immobilemu príliš nedarilo.

Napriek tomu, povesť strelca počas doterajšej kariéry dokázal potvrdzovať iba v talianskej Serie A, mu už nikto nevezme tohtosezónnu Zlatú kopačku určenú pre najlepšieho kanoniera na európskom kontinente.

Prestížne individuálne ocenenie pripadlo zakončovateľovi talianskeho Lazia Rím za nastrieľaných 36 gólov. O Zlatej kopačke pre Immobileho bolo definitívne rozhodnuté vo chvíli, keď sa 31-gólový Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý hráča Lazia ešte teoreticky mohol ohroziť, neobjavil na súpiske Juventusu Turín pre sobotňajší duel 38. kola proti AS Rím (1:3).

Tridsaťročný zakončovateľ ovládol strelecké tabuľky v Serie A tretíkrát v kariére. Predvlani mu na to stačilo 29 gólov, v sezóne 2013/2014 ešte vo farbách FC Turín dokonca iba 22 zásahov. "Som veľmi šťastný a hrdý na to, čo som dosiahol, najmä keď sa spätne obzriem za všetkým, čím som prešiel. Ak však skutočne veríte, vaše sny sa naplnia. Chcel by som poďakovať trénerovi, realizačnému tímu, spoluhráčom a fanúšikom Lazia. Môžem všetkých ubezpečiť, že góly, ktoré dávam, sú v prvom rade pre úspech celého mužstva," povedal Immobile pre klubovú televíziu.

Immobile mal pred záverečným kolom najvyššej talianskej súťaže na konte 35 gólov. V tohtosezónnej derniére na pôde SSC Neapol (1:3) zvýšil tohtosezónny nástrel o ďalší zásah a vyrovnal 36-gólové maximum Serie A v podaní Argentínčana Gonzala Higuaína z edície 2015/2016. V ankete o tohtosezónnu Zlatú kopačku to pritom dlho vyzeralo na víťazstvo "snajpera" Bayernu Mníchov Roberta Lewandowského, ktorý skóroval 34-krát. Immobile však v záverečných piatich stretnutiach dosiahol až sedem gólov a dostal sa pred Poliaka. Laziu navyše pomohol ku konečnej 4. priečke a miestenke v skupinovej fáze Ligy majstrov 2020/2021. "Naším cieľom je ešte viac sa zlepšiť, aby sme v LM boli konkurencieschopní," dodal Immobile.

Po spomenutom ročníku 2013/2014 zažil Immobile premiérovú zahraničnú zastávku. V nemeckej Borussii Dortmund sa v 24 bundesligových dueloch presadil len trikrát. Neskôr vyšli na povrch informácie, že nemal snahu o rýchlejšiu aklimatizáciu v Nemecku a odmietal akékoľvek pokusy spoluhráčov o kamarátstvo.

"Bol príliš lenivý učiť sa jazyk. Šéfovia BVB viackrát ponúkli Cirovi aj jeho manželke Jessice učiteľa nemčiny. Odmietli to. Ani po niekoľkých mesiacoch sa nevedeli dohovoriť po nemecky," napísal pred niekoľkými rokmi denník Bild. To však nebolo všetko, Immobile sa údajne za volantom automobilu stával cestným pirátom. Notoricky prekračoval rýchlosť a obyvatelia dediny, kde v Nemecku býval, sa naňho viackrát verejne sťažovali. Immobile po anabáze v Dortmunde hrával aj za španielsky klub FC Sevilla, kde napol sieť iba dvakrát a tak sa v roku 2016 vrátil do Talianska.