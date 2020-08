Bavorský premiér má jasný názor: Divákov na tribúnach nechce vidieť

Bavorský premiér Markus Söder si myslí, že s diváckou účasťou na futbalových zápasoch by sa malo ešte počkať.

Nová sezóna bundesligy sa začne 18. septembra a vedenie súťaže pripravuje koncept, ktorý by umožnil aspoň obmedzenú kulisu na tribúnach.

V uplynulých dňoch však v Nemecku pribúdajú nové prípady ochorenia COVID-19, Söder si preto myslí, že prvoradá by mala byť bezpečnosť. "Zápasy bez divákov sú v poriadku, ale nemyslím si, že budeme môcť v auguste poľaviť z opatrení proti koronavírusu. Som fanúšik futbalu, ale pochybujem, že od začiatku novej sezóny budú možné divácke návštevy," citovala Södera agentúra DPA.

Vedenie bundesligy predbežne navrhlo niekoľko opatrení, ktoré by mohli umožniť otvoriť štadióny. Prístup by mali iba domáci fanúšikovia, zakázaný by bol predaj alkoholu a k dispozícii by boli iba miesta na sedenie pre limitovaný počet priaznivcov. Podľa Södera to však nebude stačiť: "Musíme očakávať, že koronavírus sa vráti v plnej sile. Ak nebudeme opatrní, vrátime sa tam, kde sme boli v marci."