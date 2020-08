Sparta vrcholí boj o Hancka: Dohoda s Fiorentinou je na spadnutie

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko podľa talianskeho portálu zostane v Sparte Praha aj v ďalšej sezóne.

Dvadsaťdvaročnému obrancovi sa v sobotu skončilo hosťovanie, no podľa Sky Sport sa český klub dohodol a Fiorentinou na predĺžení výpožičky o jeden rok. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup vo výške 3 milióny eur a ďalšie bonusy. Informoval o tom portál sport.cz.

"Dobrodružstvo Dávida Hancka bude v Česku pokračovať ďalší rok. Jeho hosťovanie v Sparte Praha predĺžili o ďalšiu sezónu. Český klub získal opciu na prestup za 3 milióny eur a bonusy," uviedol reportér Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Hancko prišiel z Fiorentiny do Sparty pred minulou sezónou, napriek rozpačitým začiatkom sa postupne vypracoval na oporu defenzívy, v ktorej vytvorili s krajanom Lukášom Štetinom stabilné stopérske duo. Po skončení ročníka prejavila Sparta záujem o jeho trvalé angažovanie, no to narazilo na vysokú výkupnú klauzulu 6 miliónov eur.