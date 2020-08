Silvia zo Spišskej Novej Vsi bola uprostred mosta, keď začal padať: Slová, z ktorých mrazí!

Mala obrovské šťatie! Pád mosta v Spišskej Novej Vsi zažila Silvia Šarišská (36) na vlastnej koži.

V piatok skoro ráno po ňom kráčala do práce, a keď bola približne v polovici, most začal odrazu padať. Prepadli sa pod ňou kusy betónu a myslela si, že udrela jej posledná hodina. Napokon síce utrpela ľahšie zranenia, ale na hrôzu, ktorú prežila, nikdy nezabudne. Novému Času ju podrobne opísala.

Na tie strašné okamihy na moste pre peších a cyklistov v Spišskej Novej Vsi Silvia nezabudne do konca života. „Bola som presne uprostred mosta, keď sa mi zazdalo, ako by niekto do mňa hádzal kamene. Poobzerala som sa, ale nič podozrivé som nevidela. Odrazu som však počula také praskanie, nebol to príjemný zvuk. Naraz sa na jednej strane most začal rúcať, proste to praskalo a veľmi som sa bála,“ vraví vystrašená žena, ktorej v tejto chvíli nebolo všetko jedno.

„Snažila som sa rozbehnúť, ale keď som sa otočila, jedna strana mosta už bola vo vode... Musela som odskočiť veľký kusisko, ani neviem, ako sa mi to podarilo, aby som dopadla na druhú stranu. Utrpela som pomliaždeniny na nohe a som stále v šoku. Chvalabohu, stáli pri mne asi všetci svätí!“ uľavila si statočná žena, ktorá pracuje v mestskom podniku služieb, kde má na starosti evidenciu odpadu. A spadnutý most patrí práve mestu...

„Začalo sa trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia. Prizývame znalca, ktorý vypracuje posudok, a potom sa rozhodne o ďalšom postupe vyšetrovania,“ uviedol okresný riaditeľ polície Jaroslav Dulik.

Záhada zrútenia

Z dôvodu obmedzení budú musieť chodci teraz využívať iný most, ktorý sa nachádza kúsok ďalej pri nákupnom centre. Primátor Pavol Bečarik skonštatoval, že spadnutý most po delimitácii v roku 1990 majú v správe, ale nie je známa jeho cena a ani to, kto ho zhotovil. „Proste sme ho zdedili bez akejkoľvek príslušnej technickej dokumentácie, no zhruba pred 7 rokmi pri kontrole nebola skonštatovaná žiadna porucha na mostnej konštrukcii. Je to teda záhada, lebo zrejme ide o skrytú chybu. Hydroizolácia a vrchný asfalt sa pred štyrmi rokmi opravovali. Predpokladám, že došlo k utrhnutiu kotiev lana a roxorov na jednej i druhej strane mosta,“ uviedol Bečarik.

Zároveň dodal, že mesto má v správe dokopy až tri mosty cez Hornád. „Musím konštatovať, že, žiaľ, máme zo štátu delegovaných toľko povinností, ale nie dostatočný finančný zdroj. Je ťažké zabezpečiť starostlivosť. Kontaktovali sme už však statikov, aby urobili revíziu,“ dodal Bečarik.