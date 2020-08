Expresná grilovačka Lukáša Kyselicu: Po 5 minútach bolo rozhodnuté

Zvolal vlastnú tlačovku a neodpovedal takmer na nič! Bývalý štátny tajomník Lukáš Kyselica (42), ktorý cez týždeň odstúpil z funkcie, ohlásil, že ďalej bude pokračovať ako poslanec parlamentu. Podrobnosti o jeho práci pre Vojenské spravodajstvo počas volebnej kampane sa novinári ani členovia branno-bezpečnostného výboru nedozvedeli.

Rozhodnutie Kyselicu zdvihlo Pellegrinimu tlak: Nemáme istotu, či sa nevracia agent tajnej služby

Kyselica prišiel v piatok pred parlamentný výbor vysvetliť, prečo bol počas kampane pred voľbami aj členom tajnej služby vojakov. Po prevalení informácie, že pôsobil vo Vojenskom spravodajstve, pričom o tom netušili ani ľudia v OĽaNO, za ktorú kandidoval, odstúpil z pozície štátneho tajomníka ministerstva vnútra.

Zasadnutie výboru však trvalo extrémne krátko - len 5 minút. Členovia výboru totiž po rozprave odhlasovali, že z dôvodu citlivých bezpečnostných informácií nebudú ďalej v rokovaní pokračovať. „Sme na veľmi tenkom ľade, a ak by tu zaznelo niečo detailné, tak by to bolo porušením zákona,“ uviedol Gábor Grendel (40) z OĽaNO. Expresné ukončenie zasadnutia skritizovali opoziční poslanci.

Mlčal ako partizán

Po skončení výboru predstúpil Kyselica na tlačovke pred novinárov a prehovoril o svojej budúcnosti. „Neutekám, nerezignoval som, odchádzam späť do parlamentu,“ opísal svoje ďalšie kroky exvyšetrovateľ Gorily Kyselica, ktorý odchod z pozície tajomníka vysvetlil ako snahu prestať polarizovať spoločnosť. Podľa viacerých politikov aj odborníkov tým, že sa zúčastnil na volebnej kampani ako príslušník Vojenského spravodajstva, porušil zákon.

Nasledovali otázky novinárov, ktorí chceli vedieť, prečo pracoval pre tajných a či by sa v rámci vyvodenia zodpovednosti nemal vzdať aj poslaneckého mandátu. Na tie však skôr neodpovedal, ako odpovedal. „Odpoviem na otázky, na ktoré budem chcieť odpovedať,“ či „Ďalšia otázka,“ vykrúcal sa Kyselica z nepríjemných dotazov a odmietal odpovedať s odôvodnením, že je viazaný mlčanlivosťou.