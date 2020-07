Pellegrini bez servítky povedal svoj názor na vládu: Majme sa na pozore!

Vláda má nebezpečnú ústavnú väčšinu a dokáže pri tvorbe zákonov ignorovať odbornú verejnosť, s krajinou môže robiť, čo chce.

Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder novovznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Hovorí o legislatívnej smršti a kritizoval množstvo zákonov, ktoré parlamentom prešli zrýchlene za pár dní. Dodal, že v tejto súvislosti sa možno upierať jedine k prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

"Vláda má dnes až nebezpečnú ústavnú väčšinu a ukazuje nám, ako dokáže ignorovať kohokoľvek pri tvorbe zákonov," uviedol s tým, že vláda nepotrebuje pri legislatíve ani tých, ktorých sa týka, napríklad samosprávy, odborárov a podobne. "Majme sa na pozore, pretože s touto nebezpečnou ústavnou väčšinou si vláda dokáže s krajinou urobiť, čo chce, bez toho, aby sa musela niekoho pýtať alebo hľadať všeobecný konsenzus," podotkol.

Doplnil, že verejnosť sa môže upierať k prezidentke. "Jedine prezidentka môže v prípade potreby zasiahnuť do legislatívneho procesu a trochu pribrzdiť túto smršť legislatívy," povedal. Ocenil, že hlava štátu vetovala viaceré zákony. Víta najmä to, že vrátila parlamentu novelu zákona o prokuratúre. Deklaroval, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase podporia jej pripomienky a za novelu nezahlasujú. Pozitívne vníma napríklad aj vetovanie novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Nevidí dôvod na to, aby tento zákon prešiel v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Národná rada (NR) SR ju má opätovne prerokovať. Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa obráti na Ústavný súd SR.