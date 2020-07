Hráči zámorského tímu Boston Bruins by mali ostať pri hokeji.

Klub, v ktorom kapitánske C-éčko oblieka slovenský obranca Zdeno Chára pridal na sociálnej sieti Twitter vtipné viedo. Zdenovi spoluhráči na ňom hrajú basketbal. Na tejto športovej aktivite by nebolo nič zvláštne, keby sa pod košom všetci hráči poriadne nevytrápili. Ani jeden z hokejistov netrafil loptu do koša a nebodoval. Kto vie, ako by to dopadlo, keby sa pod sieť postaví ich kapitán Chára.