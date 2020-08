Túžba po slobode z nej spravila génia: V dvadsiatich dokončila univerzitu, toto je jej recept na úspech

Nezhody v silne veriacej rodine prinútili mladú Pakeezah Zubairi (21) z Floridy k tomu, aby dala svojmu životu poriadne rýchly spád.

Ako 19-ročná si dokončila na škole bakalársky titul a pár dní pred dovŕšením 20. narodenín si dokončila aj ten magisterský. Popri tomu stíhala prácu na plný úväzok a kúpila si dom. To je výpis toho najdôležitejšieho, čo odborníčka na ľudské zdroje stihla po tom, ako sa s ňou pre jej povahu prestala rodina rozprávať. „Chceli zo mňa dobré, veriace dievča,“ opísala pre web Metro. Ona si však svojou priebojnosťou zabezpečila pozíciu najrýchlejšej žiačky, ktorá kedy dokončila známu univerzitu Lynn.

„Už na strednej som vedela, že chcem byť nezávislá tak skoro, ako len budem môcť,“ dodala. Aby sa dokázala osamostatniť tak skoro, odopierala si život bežnej americkej študentky. „Nikdy som nechodila na párty. Do piatej som pracovala na školských úlohách, spávala som dve hodiny a potom som išla do práce,“ opísala cestu za vytúženou slobodou. „Odporúčam to každému. Tie roky šetrenia a odriekania nie sú nič moc, no výsledok stojí naozaj za to,“ povedala mimoriadne nadaná dievčina, ktorá sa momentálne prihlásila na doktorandské štúdium.