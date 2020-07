E.ON kupuje podiel vo Východoslovenskej energetike, štát dostane vyše 35 miliónov eur

Foto

Nemecká energetická spoločnosť E.ON vstúpi do Východoslovenskej energetiky Holding (VSEH) a.s., keď kúpi jej podiel od spoločnosti RWE. Štát, ktorý je vlastníkom 51 % akcií, sa vzdal predkupného práva, za čo dostane viac ako 35 miliónov eur. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii po podpise memoranda o porozumení minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).