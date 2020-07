Austrália hlási druhú vlnu koronavírusu: Zdravotníci bijú na poplach

Na prelome marca a apríla hlásili v austrálskom štáte Victoria vyše 400 nových prípadov denne.

V máji a júni sa situácia upokojila a denný nárast bol veľmi malý. Teraz však opäť vyskočil na rekordných 532 nakazených za deň. Zdravotníci bijú na poplach. Počet prípadov rastie už 22 dní po sebe a aktuálne ich v štáte Victoria evidujú 4 542, z toho 44 pacientov bojuje o život na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Najväčšiu skupinu nakazených, až 1 947, tvoria mladí ľudia vo veku 20 – 29 rokov.

Sú totiž najaktívnejší a najviac sa pohybujú v spoločnosti iných osôb. Premiér štátu Daniel Andrews preto vyzval práve mladých ľudí, aby, pokiaľ možno, ostávali doma. Zdravotníci varujú, že to nemusí stačiť a štát by sa mal pripraviť na úplné uzavretie, podobne ako to počas prvej vlny spravil Nový Zéland. Znamenalo by to zavretie všetkých obchodov okrem potravín a lekární a 6 miliónov ľudí by muselo ostať doma.