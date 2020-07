O svojej budúcnosti má jasno: Tóth vie, čo chce robiť po kariére

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth (37) má pred sebou necelý rok svojej aktívnej činnosti.

„Veľmi sa teším na ten deň, keď oznámim koniec,“ prezradil najúspešnejší slovenský atlét, ktorý sa pripravuje na odloženú olympiádu v Tokiu. Tóth v rozhovore pre olympic.sk priznal, že zo športového hľadiska mohol končiť už po zlatom Riu 2016, resp. po striebre na ME 2018.

„Uvažoval som o tom. Ibaže som si vzápätí uvedomil, koľko dobrého sa udialo, koľko skvelých projektov súvisiacich so športom sme urobili, koľko osudov sme tým pozitívne ovplyvnili. Možno športových úspechov už nie je toľko, ale ak by som skončil po Riu, prípadne po dopingovej kauze, nezažil by som berlínske ME. Ak by som skončil po Berlíne, naisto by som nezažil možno úspešné Tokio,“ pokračoval M. Tóth, ktorý má už jasno, čo chce robiť po tom, ako zavesí kariéru na klinec. „Z viacerých alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy, mi je asi najbližšia zostať pri športe v pozícii funkcionára,“ uzavrel chodecký šampión.