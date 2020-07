Nové zistenie je záhadou aj prekvapením, vedci jasajú: Môže nám pomôcť pochopiť Mars

Vesmírna sonda Trace Gas Orbiter (TGO) zaznamenala nové znaky plynov na Marse.

Zariadenie, ktoré v rámci programu ExoMars Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a ruskej agentúry Roskosmos skúma atmosféru Červenej planéty už viac ako dva roky, zachytilo dosiaľ nevidené znaky ozónu (O3) a oxidu uhličitého (CO2). Ako informuje ESA na svojej webstránke, nálezy vychádzajúce z dát prístroja Atmospheric Chemistry Suite opísali odborníci vo dvoch štúdiách v žurnále Astronomy & Astrophysics a mohli by pomôcť pri pochopení Marsu a objasnení prítomnosti metánu - plynu spájaného s geologickou a biologickou aktivitou - na planéte.



Podľa vedúceho autora prvej štúdie Kevina Olsena z Oxfordskej univerzity sú nové znaky "záhadou aj prekvapením". "Ležia v presnom rozsahu vlnových dĺžok, kde sme očakávali najsilnejšie známky metánu. Pred týmto objavom bol znak CO2 úplne neznámy a je to po prvý raz, čo sme na Marse zaznamenali ozón v tejto časti rozsahu infračervených vlnových dĺžok," vysvetlil.



Oxid uhličitý dominuje marťanskej atmosfére a vedci ho sledujú, aby merali teploty, sledovali ročné obdobia či skúmali cirkuláciu vzduchu. Ozón sa, rovnako ako na Zemi, nachádza vo vrchnej atmosfére. Oba plyny už zaznamenali skoršie misie, no TGO odhalil, ako tieto plyny interagujú so svetlom. Pozorovanie ozónu v rozsahu, v akom sonda hľadá metán, je pritom úplne nečakaný výsledok.



Metán vzniká pri geologických procesoch, no väčšina z tohto plynu na Zemi je výsledkom života, od baktérií cez dobytok až po ľudskú činnosť. Preto je objav metánu na ostatných planétach pre vedcov vzrušujúci, najmä preto, že sa rozpadá po 400 rokoch, čo znamená, že prítomnosť tohto plynu musí byť z nedávnej aktivity. Znaky prítomnosti metánu na Marse zo zistenia predošlých misií sa rôznia, podiel na tom môže mať aj CO2. "Objavenie nepredvídateľného znaku oxidu uhličitého, tam kde hľadáme metán, je dôležité. Tento znak nebol predtým započítaný a mohol zohrať rolu pri detekcii malých množstiev metánu na Marse," vyjadril sa vedúci druhej štúdie, Alexander Trochimovskij z Ústavu pre výskum vesmíru Ruskej akadémie vied.



Vedci v súčasnosti pracujú s ďalšími misiami na koordinácii meraní, aby mali hlbší a podrobnejší obraz o atmosfére Marsu.