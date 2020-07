Známy slovenský moderátor sa zasnúbil: Odpadnete, kde svoju milovanú požiadal o ruku

Tomáš Juríček, moderátor Rádia Jemné, uplynulý víkend poriadne prekvapil. Na svojich sociálnych sieťach zverejnil fotku, z ktorej je jasné, že sa rozhodol pre veľký životný krok. Svoju priateľku Anežku požiadal po 11-tich rokoch vzťahu o ruku.

Tomáš si na zásnuby zvolil naozaj netradičné miesto. Pred svojou dlhoročnou láskou pokľakol v telocvični. Obaja sú totiž fanúšikmi crossfitu a tentoraz chceli jeho cvičením podporiť aj dobrú vec. Podarilo sa mu priateľku prekvapiť?

"Ja som skončil skôr ako moja drahá. A potom, ako prišla ona, tak mne teda pomohli ostatní ľudia, ktorí tam boli. Len jeden z nich vedel, že čo sa chystá. Pomohli mi ju nejak postaviť zo zeme, lebo ona chúďa od vyčerpania padla hneď, ako docvičila na zem, a teda netušila, čo sa deje za jej chrbtom. No a keď sa otočila, tam už ja som bol na kolene. To bolo to prekvapenie," povedal v živom vysielaní Rádia Jemné moderátor, ktorý si už ani nepamätá, čo v tú zázračnú chvíľu povedal. Jej áno si však zapamätá naveky.

Či bude svadba v duchu "do roka a do dňa", to ani sám Tomáš teraz netuší. "Asi je ešte skoro na toto odpovedať, uvidíme, ako sa to všetko vyvinie," dodal.