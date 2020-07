Kanye West sa po drsných slovách ospravedlnil manželke Kim Kardashian: Prosím, odpusť mi!

Raper Kanye West (43) bol týždeň zavretý na svojom ranči a so svetom komunikoval len cez sociálne siete.

Teraz ho videli ísť na pohotovosť a vzápätí zverejnil ospravedlnenie svojej manželke Kim Kardashian (39). Kanye vzbudzoval u fanúšikov obavy o svoje zdravie. Trpí bipolárnou poruchou a zjavne neprežíva ľahké obdobie. Svoju manželku na sociálnych sieťach obviňoval, že zvažovala potrat ich prvej dcéry, že ho chce zavrieť na psychiatrii a vyhlásil, že sa snaží rozviesť.

Teraz ho videli zájsť na pohotovosť v štáte Wyoming. Viacerí sa potešili, že vyhľadal odbornú pomoc, no raper neskôr vyhlásil, že v nemocnici bol len navštíviť priateľa. No vzápätí zverejnil aj ospravedlnenie svojej manželke. Kim prosí, aby mu odpustila, že verejne vyťahuje súkromné záležitosti. Predtým bol na krátkej návšteve Kalifornie. V San Franciscu sa stretol so známou umelkyňou, ale za svojou manželkou nezašiel.