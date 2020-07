Šikovní majstri sa predviedli na Gemeri: Ktoré remeslo má zlaté dno?

Vedia, ako na to! V Krásnohorskej Dlhej Lúke pri Rožňave sa cez víkend zišlo mnoho remeselníkov na jarmoku s dlhoročnou tradíciou.

Nechýbali sudári, čipkárky či zvonári, ale ani hrnčiari, výrobcovia kobercov a ďalší majstri, keďže staré profesie sú s Gemerom stále úzko späté. A hoci väčšina z nich sa týmto kúskom venuje v rámci voľného času, na svoju robotu sú právom pyšní.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Naše združenie remeselníkov na Gemeri má už 18 rokov a ako už dospeláci sa tešíme, že máme toľko zdatných majstrov. Vedia sa obracať a hoci to nie je ľahký chlebík, všetci dobre vieme, že každé remeslo má zlaté dno. Len niektorí výrobcovia to zlato ešte stále len hľadajú... Všetci sme však fanatikmi v tom dobrom zmysle slova a radi majstrujeme,“ s úsmevom prezradil šéf miestnych remeselníkov a hlavný organizátor Juraj Nagy.

Pál (50) a Tünde (50) Benkovci, Šíd (okr. Lučenec) Otvoriť galériu Maliar ľudového nábytku a šperkárka Zdroj: kz

- Naším koníčkom sa venujeme už vyše 10 rokov, ale na živobytie by to nestačilo. Je to drina a piplačka, no teší nás to oboch.

Cena výrobkov: od 20 € (Pálove kúsky), resp. od 10 € (Tündine kúsky)

Ildikó Morocová (45), Komárno Otvoriť galériu Ildikó Morocová (45), Komárno Zdroj: kz

- Tkaniu kobercov sa venujem už skoro 10 rokov. Neviem si však predstaviť, že by ma to uživilo ako profesionálku. Hotový výrobok však slúži dlho, pričom výroba podľa náročnosti techniky trvá rôzne, niekedy aj mesiac.

Cena výrobkov: od 150 €

Róbert Slíž (22), Rožňava Otvoriť galériu Róbert Slíž (22), Rožňava Zdroj: kz

- Zvony ma zaujímajú už od 12-ich rokov a teší ma, že vytváram niečo, čo pretrvá aj pre iné generácie. Na rozdiel od iných remeselníkov si viem predstaviť, že sa budem živiť práve zvonárstvom.

Cena výrobkov: od 200 €