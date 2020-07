Barcelona našla náhradu za Setiéna: Novým trénerom by sa mala stať legenda klubu

Nie je žiadným tajomstvom, že medzi trénerom FC Barcelona Quiqueom Setiénom a hráčmi to neklape. Odrazilo sa to na viacerých konfliktoch aj počas zápasov.

To, že Setién nedovedie svojich zverencov k zisku ligového titulu je už istá vec. Poslednou záchranou preňho môže byť zisk titulu v Lige majstrov. Ak sa to nepodarí, Setién pravdepodobne na lavičke Kataláncov končí.



Ak sa tak stane, vedenie Barcelony prišlo s novou alternatívou na tento post. Stať by sa ním mal Patrick Kluivert. Bývalá hviezda Barcelony má za sebou viaceré trénerske skúsenosti či už v národnom tíme Holandska alebo priamo z klubov. Vedenie Barcelony v ňom vidí potenciál, pretože vie, kam by sa mužstvo malo uberať, kedže za klub kedysi sám hral.