Matovič sa priznal k porušeniu zákona: Za neskolaudovaný dom pokuta 33 000€? Takto to vidí právnik

Počas odvolávania Igora Matoviča (47) z premiérskej funkcie prišla v parlamente reč aj na jeho bývanie.

Zúčastneným poslancom sa počas svojho prejavu priznal k tomu, že ho netrápi „opajcnutá“ diplomovka, ale skôr to, že s rodinou žije v neskolaudovanom dome. Nový Čas zisťoval, čo mu hrozí za takéto porušenie zákona. Matovič v pléne parlamentu rečnil vyše hodiny a pol. Na záver poslancov šokoval priznaním o svojom bývaní, ktoré nie je s kostolným poriadkom.

„Poviem to odvážne a úprimne. Čo sa týka mojej rodiny, tak som nedokázal svojej rodine postaviť dom za 18 rokov, chcel som byť pri tom, nedokázal som povedať svojej rodine, že prepáčte, ja idem na štyri roky do vlády. Nasťahoval som svoju rodinu do domu, ktorý nie je skolaudovaný a som si toho vedomý, že porušujem zákon. Svoje kolaudačné rozhodnutie budem riešiť hneď, ako budeme mať krízu pevne v rukách,“ priznáva Matovič, ktorý s manželkou a dvomi dcérkami žije v Trnave. Aj keď mu ako premiérovi prináleží právo bývať v premiérskej vile, on túto výsadu odmietol využiť. Vilu chce opäť prenajať na diplomatické účely.

„Je to asi jediná vec, ktorá mi ťaží svedomie, ale nechcel som, aby moja rodina ďalšie štyri roky bývala v činžiaku. Tento svoj zákonný problém si vysporiadam v dohľadnej dobe,“ dodal premiér. Čo mu za takéto porušenie zákona hrozí?

„Užívanie stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia sa v zmysle § 105 ods. 3 písm. c) stavebného zákona považuje za priestupok proti stavebnému zákonu. Za tento priestupok stavebný úrad uloží tomu, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné, pokutu až do výšky 1 milióna Sk (33 193,92 eur). Osobne si však myslím, že pokuta by v takomto prípade dosiahla sumu maximálne do výšky 1 000 eur,“ uviedol advokát Róbert Bános.