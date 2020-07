Belohorcová sa zbavuje majetku na Floride: Pred odchodom z USA zbohatne o milióny

Chcú sa zbaviť poslednej veci, ktorá ich tam drží! Zuzana Belohorcová (44) žila doteraz svoj americký sen aj s milovanou rodinou v slnečnom Miami.

To sa však čoskoro zmení! Len nedávno totiž vyplávalo na povrch, že chce sexica aj s manželom Vlastom Hájekom (45) a deťmi opustiť Miami, pretože sa ich pandémia koronavírusu dotkla ohromnou silou. Biznis im skrachoval, a preto sa rozhodli konať. Ako informoval Nový Čas, ich novým bydliskom má byť španielska Marbella, do ktorej by mohli pricestovať ako rozprávkovo bohatí ľudia. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, Belohorcová s manželom predávajú svoju apartmánovú vilu, ktorá je len čo by kameňom dohodil od slávnej miamskej South Beach.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Belohorcová je v Amerike už viac ako 12 rokov. Spoločne s manželom Vlastom, dcérou Salmou a so synom Neviom tam boli ešte donedávna šťastní a spokojní. Užívali si slnkom zaliate pláže, vždy dokonalé počasie, pohodový život bez veľkých starostí, preto niet divu, že blondínka neraz spomenula, že práve Miami je miesto, kde je skvelý život. Pandémia koronavírusu a rasové nepokoje po smrti Georgea Floyda však všetko zmenili.

„Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym, sú tam zlé stredné školy, mizerné zdravotníctvo. A, samozrejme, obrovskú ranu dostal pre COVID-19 aj turizmus,“ priznal nedávno českému Blesku Belohorcovej manžel. Posledným klincom do rakvy bol ich ubytovací biznis, ktorý sa manželom ešte pred koronou krásne rozbiehal. „Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme do predaja, ale či sa predá, alebo nie, z Ameriky jednoducho odchádzame,“ priznal Hájek.

Ešte predtým, ako sa však rozhodli Ameriku opustiť, vilu prerábali na ich vlastné bývanie. V pláne mali totiž sťahovanie z výškovej budovy na pláži práve do tohto domu. Ako sa však ukázalo, ani nový domov ich v štátoch neudržal. Spomínanú apartmánovú vilu kúpili manželia minulý rok za 950-tisíc dolárov (821 160 eur). Ešte stále ju však prerábajú. Pred pár mesiacmi totiž zistili, že steny sú napadnuté termitmi, takže sa im rekonštrukcia predĺžila. Luxusný dom len kúsok od pláže však už svieti v ponuke realitnej kancelárie. A suma je doslova rozprávková - 2 500 000 dolárov (2 160 947 eur).

Nový domov

Rodinka, ktorá srší nevyčerpateľným optimizmom, si tak onedlho zbalí kufre a opustí Ameriku, ktorá im bola domovom dlhé roky. A aj keď Zuzana miluje Slovensko a Vlasta Česko, ktoré je jeho domovinou, rozhodli sa pre Španielsko, ktoré im bude aspoň počasím pripomínať ich milované Miami. Ďalšiu etapu života tak strávia v Marbelle. „Deti tam na začiatku septembra nastupujú do súkromnej školy. A my si tam možno niekde na pláži otvoríme kaviareň,“ priznal odhodlane Belohorcovej manžel.

Luxusná vila