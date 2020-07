Nečakané slová Matovičovho ministra: V normálnej krajine by politik za prehrešok odstúpil

V slušnej normálnej krajine by vysoký ústavný činiteľ za prehrešok či mladícku nerozvážnosť odstúpil. Uviedol to minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) s tým, že po troch volebných obdobiach Smeru-SD Slovensko nie je normálnou krajinou.

Podotkol, že za pár mesiacov novej vlády sa zázraky robiť nedajú. Reagoval tak v pléne Národnej rady (NR) SR na návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO). "Niektoré veci by mali zaznieť úprimnejšie a otvorenejšie. Ak sme zástupcami ľudu a sľúbili sme, že vieme a budeme slúžiť krajine inak ako tí pred nami, že sa budeme v takýchto chvíľach správať inak," povedal Mičovský. Podotkol, že Matoviča ako politika nestvoril nik iný iba terajší opoziční poslanci.

Opozičný poslanec Ján Ferenčák (nezaradený) aj Ľubomír Petrák (Smer-SD) ocenili, že Mičovský ako jediný priznal, že premiér by mal odstúpiť. Nezaradený poslanec Erik Tomáš poznamenal, že koalícia zaujala podstatne rozdielny postoj pri kauze diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) ako pri Matovičovej diplomovke. "Páči sa mi, že ste to priznali. Čakal som, že poviete pravdu naplno, ale neurobili ste to. Pre zachovanie vlády ste sa rozhodli zaviesť dvojitú morálku," povedal Ján Podmanický (nezaradený).