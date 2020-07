Odvolávanie premiéra plné štipľavých odkazov trvalo dlhé hodiny: Cirkus Matovič!

Rečnili dlhé hodiny. Premiér Igor Matovič (47) po štyroch mesiacoch vládnutia čelil svojmu prvému odvolávaniu v parlamente.

Navrhli ho poslanci Smeru a Hlasu, ktorým prekážala odpísaná diplomovka, ale aj „celkové nezvládnutie vládnutia“ zo strany Matoviča. Na schôdzi si koalícia s opozíciou vymieňali poriadne štipľavé odkazy, no výsledok bol vopred zrejmý - premiér ani vláda nepadnú. Predkladateľom návrhu bol Juraj Blanár zo Smeru. „Musíme dať tento návrh, lebo vláda Igora Matoviča je založená na klamstve, podvádzaní a na nedodržiavaní svojich sľubov a je to na úkor voličov, ktorých sa my ako opozícia musíme zastávať,“ uviedol Blanár.

Pripomenul, že práve Matovič žiadal koniec Andreja Danka vo funkcii po tom, čo sa zistilo, že odpísal svoju rigorózku z piatich kníh. „V iných krajinách vraj za menšie prehrešky odchádzajú predsedovia parlamentu. A tu, čuduj sa svete, zrazu má Igor Matovič iný názor,“ skonštatoval Blanár s tým, že ak má česť a svedomie, nemôže pred voľbami hovoriť niečo iné ako po nich. Smer sa pritom pri odvolávaní Danka zastával a nežiadal jeho koniec vo funkcii. „Celá jeho politická kariéra je založená len na podvode, krivých obvineniach politických oponentov a klamstvách,“ uzavrel Blanár.

Matovič v rozsiahlom prejave následne opakoval, že on svoju diplomovku nechal napísať kamarátke a netušil o tom, že je to zle citované a odpísané z dvoch kníh. „Viete, prečo je tu taký veľký krik? Lebo sme odstavili svine od válova. Tým, že budete vytvárať ilúziu, že táto vláda nefunguje, tak sa dostanete k týmto peniazom. Viem, že z toho máte bezsenné noci a o týchto peniazoch bude rozhodovať niekto iný. Zvykli ste si zo štátnych peňazí urobiť vlastný peňazovod,“ povedal Matovič.

„Myslel som si, že máte Boha pri sebe a budete čakať, kým vám na dvere zaklope NAKA. Vy sa ale tvárite ako morálne autority a idete súdiť,“ dodal. Podľa neho schôdza odhalila, že Smer a Hlas hrajú divadlo o rozpade a v skutočnosti spolupracujú.

„Len mafia povedala, že už nebude jedno, ale dve. Odhalili ste sa úplne zbytočne skoro. Keď išlo o spoločné zlo, nemali ste najmenší problém dať sa opäť dokopy,“ uzavrel na adresu Fica a Pellegriniho. Schôdza pokračovala až do rána. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) ostáva vo funkcii. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podporilo v Národnej rade SR iba 47 zo 125 prítomných poslancov. Odvolanie Matoviča sa nečakalo, keďže koaliční poslanci vopred avizovali, že ho vo funkcii predsedu vlády podržia.

Problémy okolo domu

Matovič sa priznal, že svoju rodinu presťahoval z paneláka do neskolaudovaného domu, aj keď to zákon nepovoľuje. „Je to asi jediná vec, ktorá mi ťaží svedomie, ale nechcel som, aby moja rodina ďalšie štyri roky bývala v činžiaku. Tento svoj zákonný problém si vysporiadam v dohľadnej dobe,“ povedal.