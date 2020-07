Jedinečný zážitok pre malých aj veľkých v Bojniciach: Dobrodružstvo v Dome ilúzií

Ste si istí, že vidíte dobre? Nápad manželov Tvarohovcov, ako prilákať do jedného z najromantickejších miest na Slovensku turistov, nielen príjemne prekvapí, najmä však vyvedie z miery.

Návštevníci v bojnickej expozícii s názvom Dom ilúzií veľakrát neuveria vlastným očiam, rozhodne však bude postarané o zábavu pre všetky vekové kategórie. Čo vás tu čaká? Kým v iných galériách a múzeách na fotoaparáty či mobilné telefóny v rukách návštevníkov hľadia nevraživo, do bojnického Domu ilúzií bez nich radšej ani nevstupujte.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V nenápadnom dome rovno pod turistami obletovaným zámkom si pre veľkých či malých pripravili netradičnú expozíciu. Nikto, kto vstúpi do priestorov netradičnej galérie, neuverí vlastným očiam a návštevníci odídu s množstvom zábavných fotografií. „Inšpirovali nás naše deti, ktoré študovali v Ázii a videli tam podobné veci. To, čo nám posielali, nás oslovilo,“ prezradila o začiatkoch projektu podnikateľka v cestovnom ruchu Ivana Tvarohová (59). A potom to už išlo.

„Oslovili sme rôznych sprejerov, maliarov, vyhľadali sme si optické klamy a ilúzie, aby to nebolo iba o obrazoch. Spravili sme to nielen pre pobavenie, ale aby sa ľudia aj niečo dozvedeli,“ vysvetlila. V expozícii sa okrem rôznych zábavných ilúzií nachádza aj galéria s dielami maliarov, ktorí sa zaoberali rôznymi optickými klamami a rozšírenou realitou. Príprava trvala takmer pol roka.

„Stále ale pridávame a pridávame,“ priznala majiteľka netradičného Domu ilúzií. Exponáty však budú nielen pridávať, ale aj pravidelne obmieňať. Z jedného z najromantickejších miest tak môžu turisti odísť nielen so zaľúbenými, ale aj vtipnými fotkami, ktoré poriadne skreslia realitu. Návštevu si nenechala ujsť ani veľká rodina z Malaciek - Ivan (40), Petra (40), Alena (58) s deväťročnými dvojičkami Filipom a Jakubom a dcérou Julianou (17) z Malaciek.

„Bolo to super, veľmi sme sa zabavili a spravili sme kopec fotiek,“ priznala svorne rodinka s úsmevom. Daniela (38) s dcérkou Viktóriou (8) trávia medzi nástrahami pre oči veľa času. „Sme tu na prázdninách u rodičov a sme tu skoro každý deň, veľmi nás to tu baví,“ povedala s úsmevom Žilinčanka.

Dom ilúzií

Otvorené: každý deň od 10.00 hod. do 18.00 hod.





Vstupné:

Dospelí - 8 eur

Deti od 3 do 15 rokov, študenti, ZŤP a seniori - 6 eur

Deti do troch rokov - zadarmo