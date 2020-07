Barobora Mokošová priznala počas pandémie kilá navyše: Zhadzujem ich!

Verí si! Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová (23) patrí medzi hŕstku našich reprezentantov, ktorí si už v predstihu zabezpečili miestenku na letných olympijských hrách v Tokiu.

Keďže ich však pre pandémiu koronavírusu odložili na budúci rok, športovci spod Tatier momentálne namiesto Japonska zarezávajú doma. O tom, ako celosvetová hrozba ovplyvnila jej život aj prípravu, či o tom, ako oslávila titul čerstvej magisterky, porozprávala Mokošová exkluzívne pre Nový Čas.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

? Ako ste vnímali všetky komplikácie, ktoré vám spôsobila pandémia koronavírusu?

- Bolo a je to veľmi zložité. Z pohľadu tréningov aj súťaží. Keďže nám všetko stopli a tento rok som neabsolvovala žiadne veľké preteky, sezóna sa mi prakticky skončila vlani v novembri. Mala som milión aktivít a odrazu sa to jedným dňom všetko skončilo.

? Muselo to byť peklo. Viem totiž o vás, že doma príliš neobsedíte...

- Máte pravdu. Som taký hyperaktívny typ. Preto som začala vo veľkom upratovať, ba dokonca aj variť!

? Nabrali ste počas najprísnejších opatrení aj nejaké kilá navyše?

- Priznám sa, že trochu áno. Aj keď som sa snažila dodržiavať životosprávu, nebolo to ľahké. Keďže som vypadla z rytmu a príprava nebola až taká intenzívna, aj to telo sa správalo úplne inak.

? Podarilo sa vám ich po návrate do plného tréningu zbaviť?

- Jasné. Vo chvíli, keď sme mohli ísť znovu do telocvične, sme nabehli na normálny režim. Už teraz však vieme, že to, čo sme tou pauzou stratili, budeme asi rovnako dlho naberať naspäť.

? Máte za sebou nepríjemné zranenia oboch nôh, keď sa k členku pridala aj šľacha. Už ste v poriadku?

- Áno, azda jediným pozitívom na tom celom bolo, že sa mi podarilo dať zdravotne dokopy. Už nemusím ísť cez bolesť.

? Práve v týchto dňoch mala štartovať olympiáda v Tokiu. Aký je to pre vás pocit byť namiesto Japonska doma?

- Je to zvláštne. Náročné z mnohých stránok. Už túto nedeľu som mala mať moje prvé preteky...

? Nestrácate už aj trošku motiváciu?

- Nuž, je to strašne ťažké. Keďže ma však to, čo robím, veľmi baví, nebojím sa, že to ten rok do letných hier nevydržím.

? Nebojíte sa, že tým, že už máte miestenku na olympiádu istú, sa prirodzene dostaví aj mierne uspokojenie?

- Nie, z toho strach nemám, vnímam to skôr ako taký pokoj na duši a nejakú dlhodobú víziu, ku ktorej budem smerovať všetko svoje úsilie. Hádam sa nám to podarí pekne vyšpičkovať.

? Hoci je to možno ešte príliš skoro, ale aký výsledok v Tokiu by vás potešil?

- Určite budem mať tie najvyššie ambície, pretože túžim posúvať svoje limity. Rada by som zlepšila svoje umiestnenie z Ria a prebojovala sa medzi 24 najlepších. Urobím všetko pre to, aby sa mi to podarilo.

? Popri športe vás v poslednom čase zamestnávala aj vysoká škola, ktorú ste pred mesiacom ukončili. Stihli ste už magistra z odboru trénerstvo a učiteľstvo aj osláviť?

- Áno, oslávila som. Tak, že som išla po štátniciach priamo na tréning. A potom aj v rodinnom kruhu.

Barbora Mokošová

 narodená: 10. marca 1997 v Bratislava

 aktívna kariéra: 2004 - doteraz

 účastníčka letných olympijských hier v Rio de Janeiro 2016

 top úspechy: Svetový pohár - zlato na bradlách a bronz na kladine v slovinskom Koperi 2018 a striebro na bradlách a na kladine v Osijeku 2018.