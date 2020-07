Sila, čo robila žena v nemocnici počas svojho pôrodu: Mamičky si budú neveriacky pretierať oči

Yanyah Milutinovic (34) zo Švédska sa počas tehotenstva tešila na bábätko, zároveň sa však nevedela dočkať, kedy sa po pôrode dostane opäť do svojej formy.

Žena cvičila počas celých deviatich mesiacov tehotenstva, vrátane začiatkov, kedy pociťovala ranné nevoľnosti. ,,Ráno mi bývalo príšrne zle a keďže som vtedy bývala vo fitku, odskočila som si vyvracať sa na toaletu a potom pokračovala v cvičení,“ cituje Yanyah The Sun. Jej rutina spočíva v návšteve posilňovne šesťkrát do týždňa, pričom tam zakaždým cvičením a zdvíhaním ťažkých váh strávi dve hodiny. Extrém prišiel v pôrodnici – keď bola v aktívnej fáze pôrodu v 41. týždni tehotenstva, cvičila v nemocničnej izbe. Nastávajúca mamička robila v košeli pre rodičky výpady a drepy, pár hodín potom priviedla na svet zdravú dcérku Smilijanu.

To však nebolo všetko, už dva a pol týždňa po pôrode bola blondína späť v posilňovni. ,,Viem, že doktori odporúčajú čakať 6 týždňov, ale ja som sa rozhodla inak. Ostatným by som to ale neodporúčala,“ tvtdí Yanyah dnes, 3 roky po pôrode. Žije v New Yorku a priznáva, že cvičeniu venuje celý svoj život. Vo fitku spoznala aj svojho partnera Risela Martineza, s ktorým otehotnela po dvoch mesiacoch známosti. ,,Obetujem cvičeniu veľa. Nechodím von s kamarátmi a nepozerám telku. Nespím dosť hodín. Aby ste mali telo ako ja, musí byť vašou prioritou posilňovňa a nesmiete sa sústrediť na nič iné,“ hovorí.

,,Nie som super človek. Každý môže vyzerať ako ja, ak naozaj veľmi veľmi chce,“ odkazuje. Keď na sociálnej sieti ukázala, že cvičila počas tehotenstva, dostalo sa jej urážok. ,,Ženy ma vo väčšine podporovali, nenávistné komentáre prišli od mužov,“ povedala Yanyah. Z ich rečí si však ťažkú hlavu nerobí. ,,Nadávajú na mňa, ale polovica z nich ani nevie, kde je klitoris, tak nech sú ticho,“ tvrdí. So svojou dcérkou, partnerom a častým cvičením je šťastná. ,,Možno som závislá, ale je to dobrá závislosť,“ odkazuje.