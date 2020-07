Aká je pravda? Testovanie na koronavírus v Južnej Kórei vyvoláva otázniky: Desivé podozrenie

Počet nediagnostikovaných prípadov novej koronavírusovej infekcie v juhokórejskom meste Tegu by mohol byť až 27-krát vyšší, než sú oficiálne údaje.

Vyplýva to zo štúdie zverejnenej on-line v časopise Journal of Korean Medical Science, informovala v stredu agentúra Reuters. Na štúdii, ktorá prebehla od 25. mája do 5. júna, sa zúčastnilo 198 obyvateľov Tegu. Zamerala sa na ľudí, ktorí neboli na koronavírus ešte nikdy testovaní, avšak žili v tomto meste výrazne zasiahnutom pandémiou choroby COVID-19, ktorú uvedený nový druh koronavírusu spôsobuje.

Väčšina infekcií v 2,5-miliónovom Tegu, ležiacom na juhovýchode krajiny, súvisela s jediným veľkým cirkevným zborom, ktorý má viac ako 210 000 členov. V Tegu sa koronavírusom mohlo podľa štúdie nakaziť až 185 290 ľudí. Výsledky štúdie ukázali, že zhruba jedna z 13 osôb mala v tele protilátky na nový koronavírus, čo naznačuje, že vírus sa zrejme rozšíril vo väčšej miere, než sa očakávalo. Protilátky malo konkrétne 15 zo 189 testovaných osôb, čo je 7,6 percenta.

Ide o omnoho vyššie čísla, než preukázala predchádzajúca júlová štúdia v Južnej Kórei, v rámci ktorej testovali vyše 3000 ľudí, avšak obyvatelia Tegu sa na nej nezúčastnili. V tomto prieskume sa protilátky zistili len u jednej osoby. Zdravotnícki predstavitelia však uviedli, že výsledky aktuálnej štúdie je potrebné posudzovať opatrne, keďže prebehla na malej vzorke účastníkov, ktorí boli testovaní pomocou rýchlotestov s 92-percentnou presnosťou.

Do 6. júna registrovali v Tegu 6886 osôb pozitívne testovaných na nový koronavírus. "Odhadujeme, že v Tegu je viac nakazených, než je (počet) pacientov, u ktorých sa potvrdila nákaza. Diskutujeme s mestom, aby sme na protilátky otestovali približne 3300 ľudí, povedal na tlačovom brífingu riaditeľ Kórejského strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC). Južná Kórea dosiaľ celkovo zaznamenala 13 879 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a 297 súvisiacich úmrtí. V utorok hlásili 63 nových prípadov infekcie.