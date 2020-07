Po zjedení surovej ryby skončil muž v krutých bolestiach v nemocnici: Lekári mu v pečeni objavili niečo odporné

Obľúbená pochúťka ho pripravila o pečeň a takmer aj o zdravie.

Reč je o istom pánovi Xie (55) z Číny, ktorý si dal na obed surovú rybu, ktorej príprava spočíva len v tom, že ju kuchár opláchne v horúcej vode. Nasledovali kruté bolesti, strata chuti do jedla a závraty. Keď prišiel do nemocnice, lekári zhrození výsledkami pečeňových testov vykonali röntgenové vyšetrenie. Snímok preukázal, že časť mužovej pečene je nahradená zvláštnym "vreckom". Toto 19 cm veľké púzdro malo v sebe podľa webu Mirror naozaj nechutný obsah. Boli to malé vajíčka červíkov, ktoré vyzerali ako bublinky.

Okolo vrecka sa začali tvoriť malé nádory, ktoré vážne ohrozovali mužov život. Lekári sa preto rozhodli, že z miesta odsajú tekutiny a väčšinu z neho vyberú z mužovho brucha. O tri týždne vykonali ďalšie testy, ktoré však nepriniesli pozitívny výsledok. Vajíčka totiž z púzdra vypadli a napadli odumreté tkanivo pečene, ktorým sa kŕmili. Chirurgovia už neváhali a rozhodli sa vybrať celú postihnutú pečeň.

Nebola iná možnosť, keďže larvy skryté vo vajíčkach dokážu žiť až 20-30 rokov. Muž si zrejme svoju obľúbenú surovú rybu už nikdy nedopraje.