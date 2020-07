Z EÚ nám priklepli 34,1 miliardy eur, drsné slová analytika: Tragická správa pre Slovensko!

Bojovali o každé euro! Tvrdé rokovania v Bruseli sa z pôvodných dvoch dní pretiahli až na päť. Nakoniec 27 európski lídri schválili rozpočet na roky 2021 - 2027 v rekordnej výške 1,82 bilióna eur. Zo sumy, z ktorej sa bežnému človeku zakrúti hlava, dostane Slovensko 34,1 miliardy eur. Prečo opozícia hovorí o neúspechu?

Takéto dlhé ťahanice o rozpočet a prerozdelenie miliárd eur neboli v Bruseli od roku 2000. Európski lídri majú za sebou 113 hodín tvrdých rokovaní a mnohí po skončení neskrývali nadšenie.

„Toto je historický deň pre Európu,“ uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. S úsmevom na perách priletel do Bratislavy aj slovenský premiér Igor Matovič. „Neprichádzame s dobrou, ale geniálnou správou pre Slovensko,“ uviedol nadšene. Záchranný balík pre členské krajiny v súvislosti s koronakrízou a zároveň rozpočet na roky 2021- 2027 dosiahol závratných 1,82 bilióna eur.

Koľko sa nám ušlo?

Slovensko dostane v nasledujúcich rokoch z EÚ 34,1 miliardy eur a spolu so zvýhodnenou pôžičkou z fondu obnovy bude mať k dispozícii viac ako 40 miliárd eur. Len na porovnanie: Naša krajina tento rok ráta s výdavkami v rozpočte vo výške 26 miliárd eur. „Teraz nás čaká dôležitá úloha - vymyslieť reformy, v ktorých tieto prostriedky použijeme,“ povedal premiér s tým, že máme čas do jesene. Zároveň zdôraznil, že projekty z eurofondov budú na Slovensku prístupnejšie. Slovensko vyrokovalo navyše aj 200 miliónov eur na obnovu vidieka.

Čo vystrájal premiér v Bruseli

Premiér zásoboval počas svojho pobytu v Bruseli sociálne siete množstvom fotografií a statusov. Slovákom sa zdôveroval s tým, čo večeral, ako si pral ponožky a aký mal výhľad z okna. Už menej toho prezradil zo zákulisia rokovaní. Napriek tomu svoje prvé veľké ťaženie na európskej pôde zhodnotil pozitívne. „Myslím, že pár priateľstiev pre Slovenskú republiku sa nám tam podarilo aj utužiť,“ pochválil sa Matovič a dokonca prezradil, čo daroval Angele Merkelovej na narodeniny. „Priniesol som pani nemeckej kancelárke slivkový koláč. Potom mi ho dvakrát pochválila,“ dodal.

Kritika opozície

Matovičovo nadšenie vôbec nezdieľa expremiér Robert Fico. Ten tvrdí, že si volal s niekoľkými premiérmi a pýtal sa na vystupovanie nášho predsedu vlády. „Všetci sa ma pýtajú, preboha, čo za šaša ste to sem poslali. Nevie žiadny jazyk, chodí tu po kútoch, fotí sa s policajtmi, nič nevybavuje, do ničoho sa nestará.“ Na samite podľa neho viac uhrali Česko a Maďarsko a krajiny tzv. F4, teda Holandsko, Dánsko, Rakúsko a Švédsko.

Podľa ekonóma Martina Vlachynského nie je vôbec podstatné, koľko miliárd eur si krajiny nadelili. „Dlhodobé dosahy tohto balíka robia porazených zo všetkých. Nie sú to totiž žiadne ‚peniaze zadarmo‘ - sú to stovky miliárd, ktoré ubudnú jednej generácii Európanov z peňaženiek vo forme daní a straty kúpnej sily.“

Samit v číslach

• 113 hodín trvali rokovania

• 1,82 bilióna eur je rozpočet na roky 2021 - 2027

• 750-miliardový je fond určený na obnovu EÚ po pandémii

• 390 miliárd eur pôjde z Fondu obnovy na granty

• 360 miliárd z Fondu obnovy tvoria pôžičky

• 34,1 miliárd eur si vybojovalo Slovensko

• 200 miliónov navyše dostane Slovensko na obnovu vidieka

Musíme pripraviť veľmi dobrý plán

Zuzana Čaputová,prezidentka SR Otvoriť galériu Zuzana Čaputová Zdroj: anc

- Som rada, že sa nakoniec našla zhoda a EÚ je jednotná. Je to dobrá správa na udržanie stability celej EÚ a zároveň aj bezprecedentná pomoc pre Slovensko. Aby sme túto pomoc dokázali aj zmysluplne využiť, musíme spojiť tie najlepšie hlavy a pripraviť veľmi dobrý plán. Naším cieľom nesmie byť len minúť peniaze, ale dobre ich investovať do rozvoja Slovenska aj pre budúce generácie. Toto je teraz najdôležitejšia úloha pre vládu a nás všetkých.

Je to diaľnica do pekla zadlžovania

Stanislav Pánis, analytik J&T banky

- Dohoda nie je geniálna, dokonca ani dobrá, je to skôr tragická správa pre Slovensko a každého Európana. História ukazuje, že rast prerozdeľovania, zadlžovania a zdaňovania nikdy nepriniesli trvácny rast životnej úrovne a rast konkurencieschopnosti. Kto hovorí, že táto dohoda je dobrou správou, je buď strašne naivný, nekompetentný alebo cynický. To, čo EÚ potrebuje, nie sú požičané peniaze, ale ekonomická sloboda, odstránenie balvanu štátnych regulácií, potrebuje redukciu sociálnych štátov, predovetkým na juhu Európy, a viac slobody a liberalizmu, aspoň tak, ako to majú v USA. Z môjho uhľa ide o historický moment, ktorý otvára naplno diaľnicu do pekla zadlžovania.