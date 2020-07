Tradície v Hriňovej oprašovali muži aj ženy: Učili sa tesať, aby zachránili drevenicu!

Remeslu sa rozhodli priučiť aj nežnejšie polovičky. Na hriňovských lazoch v časti Štoliansko sa konal od piatka do nedele workshop tradičného tesárstva 1. Hriňovská Kresačka.

Ručne upravovať drevo sa chceli naučiť nielen muži, ale aj ženy. Materiál, ktorý pripravili, bude slúžiť pri oprave historickej drevenice. Vlastnoručne zachrániť tradičnú drevenicu z roku 1914, kde kedysi žila rodinka so 14 deťmi, sa rozhodlo 20 účastníkov workshopu tesárstva. Ten sa konal v týchto dňoch na hriňovských lazoch.

„Naším cieľom je naučiť ľudí zvládnuť základnú tesársku techniku ručného kresania dreva. Oboznámili sme ich aj so všetkými postupmi práce, s údržbou a prípravou potrebného náradia a nástrojov, prípravou materiálu, vymeriavaním profilov, hrubým odkresávaním a kresaním toporom,“ vysvetlil Lukáš Jurčo, lektor a predseda OZ Krnofeľ. Záujem o tesárstvo prejavili ľudia všetkých vekových kategórií z rôznych kútov Slovenska. Záujem dokonca nemali len silní muži, ale aj nežnejšie polovičky.

„Niektoré baby makajú lepšie ako chlapi,“ povedal so smiechom Jurčo. Peniaze, ktoré sa vyzbierali za účasť na workshope, pôjdu na opravu drevenice, ktorá je v zlom stave a musia sa v nej vymeniť zničené trámy. Všetko bude prebiehať tradičným postupom, ako to robili predkovia. Drevenica by mala byť po obnove súčasťou skanzenu podpolianskej ľudovej architektúry. Nachádza sa tam už aj viac ako 300-ročná kolibka z Javorinky, v ktorej žili pastieri od jari do jesene. Tú obnovili šikovní tesári vlani.

Prečo sme sa rozhodli zúčastniť na workshope Otvoriť galériu Na workshope sa zúčastnili aj ženy. Zdroj: den

Zuzana (21), Nitra

- Už som sa tu zúčastnila na viacerých akciách a vždy to bola zábava. Zaúčam sa do tajov tesárstva.

Miroslav (13), Detva

- Som na prázdninách a chcem pomôcť pri oprave drevenice. Ešte nikdy som neskúšal vytesávať, no myslím si, že mi to ide dobre.

Mária (29), Trenčín

- Robím s vlnou a teraz ma zaujala aj práca s drevom. Je to drina, z ktorej má človek radosť a navyše je to aj na dobrú vec.