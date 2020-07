Energie má na rozdávanie! Speváčka a známa televízna svokra Gizka Oňová patrí k moderným ženám a napriek pokročilejšiemu veku drží krok s dobou. Zaujíma sa totiž nielen o sociálne siete, no aj o život mladých ľudí. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo má dobré vzťahy so svojimi deťmi a vnúčatami, ktoré kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu síce nemohla navštívíť, no ťažkú hlavu si z toho nerobí. Práve naopak, pre mnohých má ako vždy pripravenú skvelú radu, ako toto náročné obdobie zvládnuť.