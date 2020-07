Deti z Banskej Štiavnice sa počas prázdnin nenudia: TU sa naučia modelovať, štrikovať aj ryžovať zlato

V malebnom a turistami obľúbenom mestečku sa deti počas prázdnin nenudia. Pracovníci Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici pripravili letné tvorivé dielne - Kumšt remesla, prostredníctvom ktorých drobcom priblížia obľúbené aj menej známe remeslá.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Škôlkari aj školáci si tak môžu vyskúšať ryžovanie zlata, štrikovanie či pradenie vlny a mnoho iného. „Takéto tvorivé dielničky múzeum realizuje už pätnástu sezónu. Počas leta ich máme sprístupnené pre prázdninujúce deti aj rodiny. Každý deň máme nachystané pre deti tri až štyri aktivity. Ľudia sem môžu prísť hocikedy v čase, keď sme otvorení. Návšteva dielničky je časovo neobmedzená. Detičky tu môžu byť od rána a koľko vydržia,“ uviedla Anna Ďuricová, zamestnankyňa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici s tým, že ceny sú rôzne.

Základná je 2 eurá a ďalej stúpa podľa zložitosti techniky a použitých materiálov, no končí na 8 eurách. Dielničky sídlia v Kammerhofe na nádvorí. „Deti na to, aby sem prišli, nepotrebujú v podstate nič. Iba chuť a dobrú vôľu. V lete je to preto dobré, že sem chodia tí, ktorí to chcú naozaj robiť a baví ich to. Je to slobodné a oni aj tak prídu,“ dodala Anna Ďuricová.

Koľko stojí tvorivá dielňa

Ryžovanie zlata 2 €

Smaltované prívesky 2 - 4,5 €

Štrikovanie 2 €

Tvarovanie hliny 3 €

Točenie na kruhu 3 €

Batikovanie hodvábu 4 - 8 €

Papierové hračky 3 €

Paličkovanie 2 €

Drôtovanie 3 €