Hrozí dominový efekt? Bez letnej olympiády otázny aj Peking

AK by sa odložené olympijské hry v Tokiu kvôli koronavírusovej kríze neuskutočnili ani za rok, zrejme by sa nemohli v plánovanom termíne vo februári 2022 konať ani zimné olympijské hry v Pekingu.

Myslí si to dlhoročný člen Medzinárodného olympijského výboru Richard Pound.

Ak by bola situácia tak vážna, že by neumožnila zorganizovanie letnej olympiády na prelome júla a augusta 2021, považuje Pound za nereálne jej zásadné zlepšenie o necelý polrok neskôr. Zimná olympiáda v Číne je naplánovaná na 4. až 20. februára 2022.

"Ak by bol problém s covidom v júli a auguste budúceho roka v Tokiu, je ťažké si predstaviť, že by to nemalo dominový efekt v rovnakom regióne o päť mesiacov neskôr," povedal Pound serveru insidethegames.

pretože má dosť starostí s vyriešením bezprecedentného ročného odkladu letnej olympiády. Navyše je tam príliš veľa neznámych.

Ak vývoj pandémie koronavírusu umožní usporiadanie OH v Tokiu, môže byť krátka pauza pred zimným vydaním hier výhodou. "Udrží svetovú pozornosť a povedomie o olympijských hrách na veľmi vysokej úrovni," nechal sa v máji počuť prezident MOV Thomas Bach.