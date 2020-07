Z letiska v hlavnom meste začali lietať do Chorvátska: Prvý let do Splitu po 8 rokoch

Nová linka do obľúbenej destinácie! Slováci si obľúbili Chorvátsko, kam cestujú autom či vlakom, no čoraz viac ich vyhľadáva časovo nenáročnú leteckú prepravu. Z hlavného mesta sa do Splitu nedalo lietadlom dostať osem rokov, od nedele však môžete k moru opäť odletieť už aj z Letiska M. R. Štefánika. Nový Čas zisťoval, v akej frekvencii budú lety realizované.

Lety do Splitu uvítali najmä tí, ktorí preferujú rýchly spôsob prepravy a najmä vyžadujú určitý komfort cestovania. Od nedele je táto možnosť k dispozícii a využili ju aj prví dovolenkári. Podľa slov hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Ševčíkovej odleteli do chorvátskeho Splitu v nedeľu po 15.00 hod. „Zatiaľ máme iba špeciálnu linku zo Splitu, ale pridávame tam špeciálne lety zo Zadaru do Bratislavy a jednosmerné do Dubrovníka,“ uviedol riaditeľ slovenskej leteckej spoločnosti Martin Štulajter. Lietať by sa malo dvakrát týždenne za prísnych hygienických opatrení. Ide o prvú pravidelnú linku do destinácie po ôsmich rokoch, hoci ani sám Štulajter nevylučuje, že by mohlo dôjsť k zmenám. „Pokiaľ budeme nútení linku zrušiť, tak ju zrušíme a budeme sa snažiť dostať ľudí späť,“ doplnil riaditeľ.

Je to prijateľná zmena

Eva (40) so synom Vladkom (10)

- Chodievame do Splitu roky a lietali sme z Viedne alebo z Prahy. Tento rok sme sa rozhodli, že poletíme z Bratislavy, aby sme podporili domácu ekonomiku. Sme radi, že sa to začína konečne rozlietavať a mali by niečo robiť, aby sme o to letisko neprišli. Letíme už siedmy raz a pre nás to je prijateľná zmena, že po príchode ideme rovno domov a nemusíme sa ťahať po cudzích krajinách.

Je to praktickejšie

Jitka (56) a Veronika (26)

- Som po operácii bedrového kĺbu a autobusom alebo autom by som to nezvládla. Lietadlom je to predsa len rýchlejšie. Samozrejme, budeme si dávať pozor, keďže je teraz takáto situácia, ale v strachu sa žiť nedá. Apartmán máme 4 kilometre od letiska, takže domáci prídu pre nás, čo znamená, že nemusíme chodiť po autobusoch a do centra pôjdeme pešo.

Lety do chorvátska

Miesto: Split

Odkiaľ: Letisko M. R. Štefánika

Frekvencia: 2 krát týždenne (streda a nedeľa)

Typ lietadla: Boeing 737-800

Počet miest: 189

Bratislava - Split

Dĺžka letu: 1 hodina

Vzdialenosť: 518,4 km