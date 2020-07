Martinské predstavenie takmer skončilo tragédiou: Cirkusový artista spadol z 11-metrovej výšky pred 300 divákmi!

Desivý zážitok priamo na predstavení! Pri akrobatickom čísle Koleso smrti stuhla divákom krv vžilách. Artista Alejandro Duvan (29) spadol z 11-metrovej výšky priamo na zem v manéži. Okrem ľudí z cirkusu pribehli mladému Kolumbijčanovi na pomoc aj dve zdravotné sestry, ktoré boli na predstavení. Akrobat zostal ležať na zemi a iba chrčal.

Mladého artistu Alejandra Duvana (29) spolu s jeho troma bratmi pozná celá Európa. Trio Alejandros Team je slávne jazdou na motorkách rýchlosťou 80 km/hod., ktorá postaví zo stoličky každého diváka. Aj s číslom Koleso smrti, na ktoré v 9-metrovej výške opäť naskajuje, vystupujú v cirkuse už niekoľko rokov. Známi sú tým, že nikdy nepoužívajú istenie.

To, čo sa stalo minulý týždeň na predstavení v Martine, však nikto z nich nečakal ani v najhoršom sne.hovorí s plačom brat William, s ktorým v osudný večer mladý artista vystupoval. „Zlomilo mi to srdce, ležal na zemi, nedýchal, chrčal,“ plače tretí Bryan.

Zázrakom prežil

Výkriky hrôzy a neopísateľný pocit strachu zažili v osudný moment nielen Alejandrovi bratia, ale aj diváci a majiteľ cirkusu Antonín Aleš. „Oblial ma studený pot, neskutočná hrôza, vyzeralo to, že je mŕtvy. Stačilo, keby dopadol o desať centimetrov ďalej, udrel by si hlavu do stĺpa a je koniec. Som z toho zničený, nespím, mám to stále pred očami.“ Akrobat leží už piaty deň na jednotke intenzívnej starostlivosti, lekári mu podľa Aleša nedávajú šancu, že sa ešte niekedy postaví na nohy. Už mu oznámili, že nebude chodiť. Nekomunikuje s nikým, len s bratmi. Oni pri ňom sedia v nemocnici a plačú, je to strašná situácia,“ hovorí majiteľ cirkusu Aleš.

Ťažký chlebík

Traja bratia, ktorí odišli z Kolumbie do Európy, riskovali životy desať rokov. Chudobná krajina, kde je problém s prácou, ich prinútila odsíť do zahraničia. Zarobené peniaze posielali svojim rodinám. Na Alejandra čaká doma manželka a ich 4-ročná dcérka. „Alejandro je veľký bojovník, ja verím, že bude v poriadku,“ tvrdí William, pre ktorého ide teraz práca na vedľajšiu koľaj.

uzatvára William s tým, že ak budú pokračovať v predstaveniach, budú sa snažiť minimalizovať riziko na čo najmenšiu mieru.