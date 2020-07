Slovan zmenil po 25 rokoch majiteľa: Čo očakávajú legendy od predaja?!

To, čo sa už dlhšie pošuškávalo, sa vo štvrtok stalo realitou. Hokejový klub HC Slovan Bratislava zmenil po dlhých 25 rokoch majiteľa.

Doterajší mecenáš Juraj Široký st. (66) predal najslávnejší klub do rúk siedmeho najbohatšieho Slováka – zakladateľa IT firmy Eset Rudolfa Hrubého (65). Denník Nový Čas vyspovedal belasé legendy, ktorým položil tri otázky!

2. Ako ste prijali správu o návrate bývalého generálneho manažéra Maroša Krajčiho do klubu?

3. Ak by ste dostali ponuku od nového majiteľa, prijali by ste prácu v klube?

Ľubomír Višňovský (43), bývalý obranca Slovana

1. Očakávam, že to bude oveľa lepšie, než za posledné roky, kedy mal Slovan hlavne finančné problémy. Takže treba klub stabilizovať po tejto stránke a pánovi Hrubému držím palce, aby sa mu to podarilo. A aby sa venoval viac mládeži, nech vyrastú talenty.

2. Maroš je človek, ktorý dokonale pozná prostredie a lepšieho ani nemohli nájsť. Uvidíme, akú pozíciu bude zastávať, ale jeho angažovanie je výborné.

3. Zatiaľ nemám žiadnu ponuku, ale keby ma oslovili, tak určite by sme si k tomu sadli. Ak by to bolo niečo, v čom by som vedel pomôcť, tak prečo nie.

1. Pán Široký urobil pre Slovan veľa. Za to si zaslúži veľkú vďaku. Verím, že pod pánom Hrubým sa klub stabilizuje a bude chcieť dosiahnuť minimálne také úspechy, umiestnenia a výsledky ako v nedávnej minulosti. Budem mu držať palce.

2. Maroš Krajči je skúsený manažér, vie, ako to v hokeji chodí a vždy mal len tie najvyššie ciele. Som presvedčený, že Slovanu dopomôže k tomu, aby sa na ďalšie dobré časy v Bratislave nečakalo dlho.

3. Nepredpokladám, že by nejaká ponuka prišla, ale ak áno, je samozrejmé, že by som ju zvažoval. Človek by rád pomohol mužstvu, kde hokejovo vyrastal a prežil aj tie najkrajšie roky.

Richard Kapuš (47), bývalý útočník Slovana

1. Dlho sa o tom už hovorilo, vedel som, že prebiehajú rokovania a napokon sa stal predaj realitou. Všetci sme v očakávaní, čo sa udeje a aké prídu zmeny. Verím tomu, že blížiacou sa 100-ročnicou klubu naberie Slovan ten správny smer, príde k finančnej stabilizácii a aj mesto viac pomôže.

2. Jedným slovom pozitívne. Maroš Krajči má obrovské hokejové skúsenosti z minulosti, veľký prehľad, takže tam sú ostatné slová zbytočné.

3. Doposiaľ som v Slovane trénoval juniorku a, samozrejme, že by som rád v klube pokračoval vo svojej práci aj naďalej.