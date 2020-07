Žene pre pandémiu koronavírusu zrušili prehliadku u gynekológa: Kruté zistenie

Mladá žena sa chystala na dôležitú gynekologickú prehliadku, všetko však prekazil koronavírus.

Zrútil sa jej svet! Britka Destiny Wade (28) sa chystala ku gynekológovi na preventívne stery z krčka maternice. V tom období však v plnej sile udrela pandémia koronavírusu a tak sa pre prísne obmedzenia pohybu v Británii jej prehliadka u lekára zrušila, vtedy ešte netušila, aká hrôza ju čaká.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Destiny, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, sama prekonala koronavírus, jej život však oveľa viac zasiahla iná zákerná choroba. Cez pandémiu nešla na prehliadku a ďalšie týždne sa u nej prejavili podozrivé príznaky. Začala krvácať po sexe, no lekári jej povedali, že to bude len prasknutá cysta. Pravda však bola oveľa desivejšia. Po troch týždňoch testovania sa naozaj ukázalo, že Destiny má rakovinu krčka maternice.

Žena mala podozrenie aj pred prehliadkou, no lekári ju odbili, informuje britský denník The Sun. "Povedali mi, že som mladá a je nízka pravdepodobnosť, že by som mohla mať rakovinu krčka maternice. Dodali, že mi dajú ďalší termín o šesť mesiacov," posťažovala sa Destiny, ktorej našli na maternici tumor vo veľkosti tenisovej loptičky. Nešťastná žena momentálne absolvuje prvé kolo chemoterapie, potom bude nasledovať rádioterapia, čo jej však podľa lekárov enormne oslabí maternicu. To môže znamenať, že už nikdy nebude môcť mať deti. Táto správa ju úplne dorazila a apeluje na všetkých, aby nikdy neodkladali prehliadky u lekára a počúvali svoju intuíciu.