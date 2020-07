Živý Ken sa najprv zmenil na ženu, teraz šokoval ešte viac: Počkať, veď toto nie je ani možné!

„Celé tie roky čo ma poznáte som sám so sebou zápasil s faktom, že som vždy bol žena,“ vyhlásil v televízii „živý Ken“ Rodrigo Alves (36) s tým, že chce aby ho od teraz všetci akceptovali ako Jessicu!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Svoje meno sa chystá zmeniť aj úradne. „Vyvíjal som sa ako osoba až kým som si to pripustil. Narodil som sa ako transgender žena,“ vyhlásil. Potom pokračoval s odhalením svojho tajného sna. „Chcem sa sústrediť na svoju premenu a potom by som chcel mať dieťa,“ povedal. Na otázku moderátorky o tom, prečo sa teda celý život dával plasticky upravovať ako chlap, odpovedal, že odmalička sa cítil ako žena, no nechcel to priznať verejne. „Hrával som sa s bábikami, neskôr som sa tajne doma prezliekal za ženu,“ opísal podľa Daily Mail.

Neskôr prišlo zásadné vyhlásenie. „Potrebujem ešte 2-3 plastiky, aby som sa naozaj stal ženou a potom som s operáciami na vždy skončil!,“ vyhlásil človek, ktorý celú svoju kariéru postavil práve na lekárskom vylepšovaní svojho ja. Tvrdí, že keď si v sebe vyriešil svoje vnútorné pocity dosiahol konečne šťastie, ktoré nie je len chvíľkovým ošiaľom.

Nie všetci v jeho okolí však jeho novú premenu prijali. „Moji bývalí dlhoroční priatelia odo mňa odišli, nemôžu byť spojení s novou osobou. Nebudem nikoho nútiť, aby stál pri mne keď to tak necíti,“ priznal. V závere povedal, že svet je pre transrodových ľudí veľmi zavretý a oni nie sú dostatočne poznaní a vnímaní. Myslí si, že v „televízii či filmoch by sa malo ukazovať viac ľudí, ktorí prešli takouto premenou“.