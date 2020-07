Británia neuvoľnila pravidlá pre Slovákov: Pomsta Britov alebo chyba diplomatov?

Prečo pristúpili k takémuto kroku? V Británii aj v súčasnosti denne pribúda okolo 500 ľudí nakazených koronavírusom.

Napriek tomu tamojšia vláda uvoľnila pravidlá cestovania na Ostrovy pre desiatky krajín. Slovensko však medzi bezpečné štáty nezaradila a tak aj my musíme po príchode do Británie rovno do 14-dňovej karantény.

Zrušenie karantény zo strany Británie znamená, že situácia na Ostrovoch sa pomaly stabilizuje. Krajina s najvyšším počtom nakazených ľudí v Európe však medzi desiatky štátov nezaradila Slovensko. Sú tam však napríklad Česi, Rakúšania, Poliaci, Maďari, ale aj donedávna rizikové Taliansko či Španielsko.

Slovensko sa však ocitlo v skupine s USA, so Švédskom či Brazíliou, ktoré situáciu nezvládajú dobre. Ako je to možné? „Je to obrovské zlyhanie rezortu ministerstva zahraničných vecí. Také zlyhanie, že minister by mal zvážiť ďalšie zotrvanie vo svojej funkcii,“ povedal predseda Smeru Robert Fico. Poukázal na to, že tisíce ľudí, ktorí chcú zo Slovenska cestovať do Británie, vystavil nepríjemnému procesu a procedúram. Myslí si, že Británia slovenskej vláde neverí.

Minister zahraničia Ivan Korčok sa bráni tým, že rozhodnutiu Veľkej Británie nerozumie a považuje ho za neopodstatnené. „Pán poslanec Fico aj s jeho spolustraníkmi si až po týždni všimli, že Veľká Británia nezaradila Slovensko medzi bezpečné krajiny. Slovenská diplomacia si to na rozdiel od nich všimla hneď, a preto koná, intervenuje, robí a bude robiť maximum na zmenu britského postoja. Otvorene však tiež hovorím, že vplyv slovenskej aj britskej diplomacie na epidemiológov v našich krajinách je nulový,“ oponuje Korčok s tým, že Fico politikárči s úplne všetkým, čo sa mu hodí.

Faktom je, že ani Slovensko nemá Britániu na zozname menej rizikových krajín a neodporúča tam cestovať. Po návrate by ich tak čakala povinná karanténa a test na koronavírus. Je tak možné, že ide o pomstu Britov? „Vyniť z tohto stavu náš rezort diplomacie je nezmysel. O dôvodoch, ktoré k tomuto rozhodnutiu viedli Britániu nechcem špekulovať. Tak ako u nich, aj u nás rozhodujú o opatreniach v prvom rade odborníci a epidemiológovia. Možno len dúfať, že to v najbližších dňoch prehodnotia,“ vysvetlil exminister zahraničia Eduard Kukan.

Zahraničnopolitický analytik a bývalý šéf diplomacie Pavol Demeš si myslí, že krok Británie je ťažko pochopiteľný. „Ambasáda Spojeného kráľovstva v Bratislave by ho mala urýchlene vysvetliť. Zároveň verím, že naša diplomacia podnikne adekvátne kroky, aby naši občania nemali pocit diskriminácie. Vo Veľkej Británii totiž pracuje a študuje veľa Slovákov a na dobrých vzťahoch nám musí záležať,“ dodal Demeš.