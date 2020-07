Gareth Bale si robí z Realu Madrid dobrý deň: Počas zápasu si na striedačke stihol aj pospať!

Gareth Bale (30) má svojho zamestnávateľa evidentne v paži. Potvrdil to aj v poslednom zápase Realu Madrid.

Zatiaľ čo jeho spoluhráči bojovali o dôležité body, Gareth Bale si na striedačke jednoducho zdriemol. Stalo sa tak po tom, čo tréner Zidane využil posledné striedanie a Gareth tak ostal sedieť. Nasledoval Garethov výsmech, následne si natiahol rúško cez oči a zdriemol si.



Gareth tak len potvrdil, že medzi ním a klubom to už dlhodobo neklape tak, ako by malo. No čo je preňho podstatné, sú peniaze. Bale si aj napriek všetkým nezhodám užíva kráľovský plat 15 miliónov eur ročne. Otvoriť galériu Bale a jeho odpočinok. Zdroj: reprofoto (twitter.com)