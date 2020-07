Skvelý tip na ubytovanie v Banskej Štiavnici: Vo včeľom hoteli si oddýchnete už za 15 eur

Aké je to oddychovať a spať vo včeľom úle? Záujemcovia o takýto netradičný a zdravý zážitok si to môžu vyskúšať na samote neďaleko Banskej Štiavnice, v chránenej krajinnej oblasti Štiavnických vrchov.

Včelí hotel vybudovali a apiterapiu prevádzkujú manželia Dušan Budinský a Anite Tiraliva. Hostia si v spoločnosti včiel môžu len oddýchnuť, alebo v dvojposteľovej miestnosti stráviť celú noc. Pre koho je takýto zážitok vhodný a kto by sa mu mal radšej vyhnúť?

Len tak si ľahnúť do voňavej postele, počúvať zvuky prírody, pohyb včiel, cítiť vôňu byliniek, dreva, medu, peľu či vosku, bez elektriny a vody na samote, to je včelí hotel v dedinke Uhliská. Celý ho pred rokom postavili manželia sami. „V apidomčeku má zrazu človek možnosť doslova vypnúť mozog, spomaliť a načúvať zvukom prírody. Včely nikdy nespia a energia, ktorou žije ich kolónia, je obrovská a pritom taká jednoduchá,“ hovorí Dušan Budinský. Vzduch vo včelíne je čistý, priehľadný a liečivý. „Je naplnený arómami kvetov, medu, vosku, propolisu, peľu a negatívnymi iónmi. Dýchanie vzduchu vo včelíne znižuje krvný tlak a zlepšuje zloženie krvi. Človek dýcha pomalšie a pokojnejšie,“ pokračuje. No hoci je apidomček liečivý, nie každý by si ho užil. „Neodporúča sa v ňom pobyt ľuďom, ktorí sú alergickí na včelie bodnutia, ale tiež aj na včelie produkty, ako sú med, peľ, propolis. Taktiež onkologickým pacientom, ľuďom trpiacim silnými infekčnými chorobami, tuberkulózou, tehotným a dojčiacim ženám,“ dodáva. Spoločnosť v apidomčeku robí 20- až 200-tisíc včiel v závislosti od ročného obdobia. Dnu sa však nedostane ani jedna. Každý úľ má svoj letáč vyvedený von z včelína. (kil, foto autor, anc)

Apidomček

Cena: 110 min./15 € (osoba)

noc/50 € (2 osoby)

Raňajky: 4 €/nie sú povinné

Čo sa neodporúča:

Konzumácia alkoholu, drog a radšej ani fajčenie, nakoľko včely sú na akékoľvek cudzie látky citlivé a vám zbytočne spôsobujú otupenie pozornosti.