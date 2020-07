Krásna kolumbijská brankárka má po kariére: O nohu ju pripravila takáto nešťastná nehoda!

Johanis Menco (25) z tímu Real San Andrés má po kariére. Osudným sa jej stalo sklo.

Johanis počas pobytu doma narazila bohou o sklenenú vitrínu, ktorá sa následne rozbila. Úlomky skla jej prerezali stehennú tepnu. Podobné zranenia môžu mať často krát aj fatálne následky.



Johanis sa však stihla včas dostaviť do nemocnice. V Bucaramange absolvovala niekoľko operácií. Jej klub dokonca vyzýval ľudí, aby darovali krv, ktorú Johanis tak potrebovala.



Po niekoľkých dní však lekári museli poškodenú nohu amputovať. Pre Johanis to znamená koniec profesionálnej futbalistky. Avšak v klube aj naďalej zotrvá. Popri futbale sa totižt venovalo topografii.



„Zabezpečíme jej všetko, čo potrebuje. Je a stále bude súčasťou našej rodiny Realu. Zanechala u nás výraznú stopu svojou charizmou a charakterom. Sme si istí, že so situáciou sa popasuje. Je to bojovníčka,“ vyhlásil šéf klubu Gustavo Núňez pre La Vanguardiu.



Príbeh krásnej futbalistky neunikol ani kolumbijskym hviezdám ako David Ospina či Juan Cuadrado. Tí jej prostredníctvom videa poslali podporu.