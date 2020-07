Radványi si je istý svojou družinou: Na záchranu Pohronia by som stavil 1 000 €

Dnes sa vo futbalovej Fortuna lige vyjasní aj na spodku tabuľky. V lepšej pozícii je nováčik z Pohronia. Ak zdolá doma Senicu, do baráže spadne z posledného miesta Nitra.

Pohronie má všetky tromfy vo vlastných rukách. „Víťazstvo nad Nitrou mužstvu výrazne pomohlo. Nad Senicou sme ešte nevyhrali, ale každá séria sa raz skončí. Chlapci vedia, že v prípade záchrany v lige dostanú sľúbené prémie, ktoré sa každým týždňom zvyšujú. Rastie tým aj motivácia. Každý z nich si chce zahrať najvyššiu súťaž i v budúcej sezóne. Verím, že sa tak nakoniec stane. Stavil by som na to 1 000 eur,“ prezradil pre Nový Čas tréner Pohronia Mikuláš Radványi. V úlohe spasiteľa sa na lavičke Nitry ocitol tréner Ivan Galád. „Prišiel som Nitru zachrániť a to sa nám spolu podarí,“ vyhlásil.

O TITUL

Sobota 11. júla o 18.00:

Ružomberok - Dunajská Streda

Žilina - Michalovce

Slovan - Trnava (PP Dvojka)

1. Slovan 26 57:14 67

2. Žilina 26 43:25 48

3. D. Streda 26 41:28 47

4. Trnava 26 30:32 34

5. Ružomberok 26 28:32 32

6. Michalovce 26 31:44 32



O UDRŽANIE SA

FK Pohronie - Senica

Zl. Moravce - Sereď

Trenčín - Nitra (v Senici)

1. Trenčín 26 52:40 39

2. Zl. Moravce 26 26:33 30

3. Sereď 26 29:30 27

4. Senica 26 26:39 26

5. FK Pohronie 26 24:44 23

6. Nitra 26 20:36 22