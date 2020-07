Koniec jednej éry: Boeing ruší výrobu legendárneho lietadla

Koniec legendy! Boeing oznámil, že ukončuje výrobu legendárneho modelu 747 a nebude už prijímať žiadne objednávky na tento typ. Jumbo Jet kraľoval na oblohe 50 rokov a prepravil 4 miliardy cestujúcich.

Hovorilo sa, že tento stroj zmenšil svet. Letecká doprava sa vďaka nemu stala rýchlejšou a dostupnejšou pre masy. Uviezol až 660 ľudí, hoci bežná kapacita bola niečo viac ako 400.

Rozpätie jeho krídel bolo väčšie, ako dĺžka prvého letu bratov Wrightovcov v roku 1903. Vyrábal sa od roku 1969 v továrni v Everet­te v štáte Washington. Výrobná hala bola taká obrovská, že mala vlastnú mikroklímu a bežne sa v nej tvorili oblaky!

Vďaka štyrom motorom dosahoval rýchlosť vyše 1 100 km/h, čo z neho robí rekordéra medzi pasažierskymi lietadlami. Ale práve štyri motory stáli aj za jeho koncom. Ani to najkreatívnejšie účtovníctvo z neho totiž nedokáže urobiť úsporný stroj a navyše predstavuje oproti dvojmotorovým lietadlám aj vyššiu záťaž pre životné prostredie. Len jedno pristátie na letisku Heathrow stojí 14 500 eur, z toho 4 500 eur je environmentálna daň.

To je aj dôvod, prečo má British Airways viac Jumbo Jetov odstavených ako v prevádzke – 36 v pomere ku 31. Do roku 2024 ich chce vyradiť všetky. Používa ich ešte Lufthansa a rôzne ázijské spoločnosti. Americké aerolinky už pasažierske verzie Boeingov 747 vyradili dávnejšie. Existujú však aj nákladné verzie, ktoré budú lietať ešte dlho po ukončení výroby. Z typu 747 vychádza aj americký prezidentský špeciál prezývaný Air Force One či stroje, ktoré používala NASA na prepravu raketoplánov.

Prototyp

Boeing 747-800

Dĺžka: 76,25 m

Rozpätie: 68,40 m

Max. hmotnosť: 448 t Max. rýchlosť: 1130 km/h

Dolet: 14 320 km