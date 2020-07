Dobré fondy EÚ: Bývalá elektráreň v Poprade sa zmenila na architektonický skvost, pomohli eurofondy

Elektráreň v Poprade postavili ešte v roku 1911 pre potreby dodávky elektriny tatranskej železnici na trase Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Štrbské pleso.

Charakteristickou siluetou je komín, veža na nároží a takzvaná dvojloďová kompozícia.

Bývalá budova elektrárne je dnes Tatranskou galériou. Do dlhodobého prenájmu ju dostalo mesto ešte v roku 1992, v čase, keď bola takmer ruinou. Postupným obnovovaním a usporadúvaním výstav sa budova začala pomaly obnovovať. Galéria sa do budovy nasťahovala až v roku 2009 po vyriešení vlastníckych vzťahov. Do bývalej elektrárne sa vďaka jej dobovej atmosfére vracajú nielen profesionálni architekti, ale aj široká verejnosť.

Samotná tatranská galéria vznikla po rekonštrukcii budovy starej elektrárne a zaraduje sa medzi významnú technickú pamiatku. Vznikla pritom ešte v roku 1960, pričom jej prvým sídlom bol Starý Smokovec. Niekoľkokrát zmenila miesto a nakoniec “zakotvila” v Poprade. Ponúka komorné výstavy, konferencie, tvorivé dielne pre deti, koncerty, ale aj tanečné a divadelné predstavenia. V bývalej parnej elektrárni nájdeme najmä výstavy umelcov zo Spiša, širšieho východoslovenského regiónu, ale aj výstavy významných osobností Slovenska. Nachádza sa na Hviezdoslavovej ulici a pre verejnosť je prístupná počas pracovných dní.

Európska únia prispela na obnovu tejto historickej pamiatky sumou takmer 770 tisíc eur.

