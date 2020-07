Mladému mužovi fandí celý svet! Robil smetiara, aby uživil rodinu: Úžasné, čo sa mu podarilo

Stal sa hrdinom týchto dní! Mladý muž tvrdo makal na svojej budúcnosti.

Rehan Staton (24) z Marylandu v USA vstával do práce každé ráno o 4.00, aby pomohol rodine platiť účty, a zarobil si tak aj na vysnívané štúdium.

Musel prekonať mnoho prekážok, no napokon sa jeho sen stane skutočnosťou! Už túto jeseň totiž nastúpi na právnickú fakultu na prestížnej Harvardovej univerzite, píše dailymail.co.uk.

Rehana a jeho brata vychovával len otec po tom, čo matka od rodiny odišla, keď mal osem rokov. Ten sa snažil synov podporovať a Rehana v nádejnej kariére boxera. Tento jeho sen sa však rozplynul, keď si vážne poranil rameno.

Mladý muž spomína na to, ako jeho otec mal naraz aj tri zamestnania, len aby dokázal uživiť svojich dvoch synov. "Nemali sme jedlo každý deň, pričom náš otec nonstop pracoval," vysvetľuje a na ilustráciu chudoby, v ktorej žili, dodáva, že niekedy nemali ani elekrinu.

Po strednej škole mladíka odmietli prijať všetky vysoké školy, na ktoré sa hlásil, preto zobral prácu smetiara. Neskôr sa mu naskytla možnosť nastúpiť na univerzitu v Marylande, no jeho brat v tom čase študoval vysokú školu, a Rehan si musel udržať prácu smetiara, aby pomáhal rodine platiť účty. Rehanov brat však odišiel zo školy po skončení najbližšieho semestra a zamestnal sa, aby Rehan mohol študovať. "Táto obeta je jediný dôvod, prečo sa tento rok na jeseň chystám na Harvardskú právnickú fakultu. Bez teba by to nebolo možné. Ľúbim ťa, veľký brácho," odkázal cez Instragram súrodencovi, ktorý ho podporil.