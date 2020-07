Bratislavská STU sa snaží zaplátať prázdno: Na školu mieria svetové kapacity

Snažia sa zmierniť napätie! Pod Fakultou informatiky a informačných technológií FIIT STU sa zem trasie už niekoľko mesiacov.

Najskôr študenti a zamestnanci bojkotovali odvolanie bývalej dekanky Mariany Bielikovej, ktorú nahradil Ivan Kotuliak. Neskôr sa situácia vyhrotila natoľko, že vyše 26 pedagógov sa rozhodlo zložiť funkciu. Vedenie fakulty sa však zo šoku oklepalo pomerne rýchlo a prázdne miesta sa snaží zapĺňať odborníkmi svetových kvalít. Nový Čas zisťoval, či táto situácia pomôže ďalšiemu rozvoju fakulty.

Vedecké rady na FIIT STU by sa mali rozrásť o nových kolegov. „Od začiatku zimného semestra na pozvanie dekana naše rady rozšíril vedec špičkovej úrovne dr. Michal B. Kováč, ktorý sa vracia na Slovensko po niekoľkoročnom úspešnom pôsobení na Univerzite vo švajčiarskom Baseli,“ uviedla fakulta prostredníctvom sociálnej siete, kde zároveň vyzdvihla vedeckú kapacitu aj doterajšie skúsenosti nového pedagóga, ktorý pôsobil 6 rokov ako výskumník na prestížnej Oxfordskej univerzite.

„Veríme, že príchod doktora Kováča na našu univerzitu pomôže posunúť výskumnú činnosť na našej fakulte na vyššiu úroveň a veríme, že nám pomôže inšpirovať sa pri výučbe dobrými vecami z Oxfordu a Baselu,“ doplnila univerzita. Doktor Kováč však nie je jediným, kto posilní rady pedagógov na ťažko skúšanej fakulte.

Svoje skúsenosti študentom bude odovzdávať aj profesor Vladimír Bužek, ktorý je v oblasti kvantového počítania svetovou kapacitou. V rámci svojej praxe pôsobil na viacerých zahraničných univerzitách v Londýne, Austrálii či Južnej Kórei. „Ak chceme byť o pár rokov jednou z najvýznamnejších IT fakúlt v regióne, potrebujeme čo najviac ľudí s medzinárodným presahom a skúsenosťami z univerzít,“ uvádza STU prostredníctvom sociálnej siete.

Napriek tomu, že univerzita sa očividne snaží o zaplátanie prázdnych miest po odchádzajúcich pedagógoch, z pohľadu študentov či zvyšných zamestnancov ide o rozpačité reakcie. „Čo sa týka doktora Kováča, jeho odbornosť považujeme za výbornú, má články v časopise Nature, čo je úspech, len sa akosi netrafil odbor. Čiže ako vedec je výborný, ale odbor je trošku iný, ako by sme si možno predstavovali,“ uviedol za študentov Martin Tamajka, podľa ktorého by mal mať študiijný program nejakú nadväznosť. „Uvidíme, čo to bude a ako sa celá situácia vyvinie. Momentálne je stav taký, že 15 ľudí odišlo a 2 prišli,“ doplnil Tamajka.