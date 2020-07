Juninho o Neymarovi: Do Paríža odišiel kvôli peniazom, teraz musí ukázať zodpovednosť

Bývalý brazílsky futbalista Juninho Pernambucano (45) chápe, prečo dal Neymar (28) košom Barcelone a prestúpil do Paríža.

Pre anglický denník The Guardian povedal: "V Brazílii nás učia starať sa len o peniaze, ale v Európe majú inú mentalitu. Bol som naučený, aby som šiel tam, kde mi najviac zaplatia. Pozrite sa na Neymara, prestúpil do PSG kvôli peniazom. Dali mu všetko, čo chcel a teraz ich chce opustiť pred vypršaním kontraktu."

Pernambucano narážal na snahu Neymara vrátiť sa späť do Barcelony, a to aj za cenu zníženia platu. V súčasnosti brazílska hviezda v Paríži inkasuje neuveriteľných 660 tisíc eur týždenne. Ako uvádza web The Sun, podľa prezidenta katalánskeho veľkoklubu Josepa Bartomeua je však Neymarov transfer nepravdepodobný z dôvodu finančných strát zapríčinených koronavírusom.

Zároveň Pernambucano dodal, že Neymara chápe, aj keď zodpovedať sa musí sám pred sebou. "Musí ešte dospieť. Ale v súčasnosti robí len to, čo ho naučili. Teraz je však čas, aby v Paríži ukázal, čo dokáže. Musí preukázať úplné nasadenie, zodpovednosť a líderstvo. Ako hráč je na úrovni Messiho a Ronalda. Je rýchly, húževnatý a vie skórovať," zakončil bývalý brazílsky futbalista.