Na výstave vo Veľkom Šariši čakajú na vyliahnutie najväčšieho motýľa na svete: Zvláštne rituály s kuklami!

Aby prišli na svet, treba uskutočniť zaujímavý rituál. Vo Veľkom Šariši (okr. Prešov) pripravili nezvyčajnú výstavu skvostov prírody zo Slovenska aj zahraničia.

Bonbónikom sú kokóny, čiže kukly najväčšieho motýľa na svete Atlas attacus, ktorého nazývajú aj hadí motýľ. Dúfajú, že sa počas výstavy vyliahnu, preto ich kropia vodou a mali by sa s nimi aj rozprávať. Vo Veľkom Šariši majú 4 zámotky atlasa. Plocha jeho krídel môže mať až 400 štvorcových cm a ich rozpätie 25 - 30 cm.

„Predpokladali sme, že sa vyliahnu začiatkom tohto týždňa. Zatiaľ sa im však na svet nechce. Asi je to podobné, ako s ľuďmi. Tiež niekedy prichádzajú na svet neskôr, ako sa pôvodne očakávalo. Psychohygiena by mala byť taká, že by sme sa s nimi mali rozprávať, aby boli pokojné a mali čo najväčšie krídla,” usmieva sa riaditeľka Mestského múzea a galérie Lenka Pribulová. Tá zámotky každý deň kropí vodou, aby mali kokóny potrebnú vlhkosť.

Umiestnené sú v sieťovaných klietkach. „To preto, aby po vyliahnutí mohli po sieťkach vyliezť, roztiahnuť krídla a vysušiť ich. Potom môžu začať lietať,” doplnila riaditeľka, ktorá do klietky umiestnila aj kameru, aby bolo liahnutie zadokumentované. Najväčšie motýle na svete žijú maximálne týždeň. Nežerú nič, majú zásoby tuku, ktorý si nazbierali ešte ako húsenice.

Dva alebo tri motýle, ktoré budú mať v „rodnom liste” uvedené ako miesto narodenia Veľký Šariš, múzeum plánuje vypreparovať. Na výstave, ktorá dostala názov Na motýlích krídlach, majú spolu 25 tak­zvaných entomologických krabíc a v každej z nich desiatky motýľov a chrobákov. Potrvá do 30. septembra.

Atlas Attacus